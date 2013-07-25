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Драган Стойков
Статистика
Драган Стойков - статистика
Завершил карьеру
23 февраля 1988 (38), Струмица
#17 | Полузащитник
175 см
Северная Македония
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ягодина
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Рубин
1 : 0
25.07.2013
Ягодина
89' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Ягодина
2 : 3
18.07.2013
Рубин
90' - 90'
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