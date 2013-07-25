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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Ягодина
Рубин - Ягодина: обзор матча 25 июля 2013
Рубин
25.07.2013, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Ягодина
52'
Г. Карадениз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ягодина
90'
+2
Вторая желтая
Д. Дукич
90'
Желтая карточка
Д. Дамьянович
89'
Замена
Д. Стойков
️️️️
Ф. Арсеньевич
81'
Желтая карточка
И. Цветкович
79'
Желтая карточка
В. Томич
75'
Замена
С. Хаджибулич
️️️️
М. Лепович
Замена
С. Азмун
️️️️
Г. Карадениз
73'
68'
Желтая карточка
С. Стоянович
66'
Замена
Й. Пройич
️️️️
М. Эльмунир
Замена
В. Кулик
️️️️
Б. Натхо
64'
Замена
А. Прудников
️️️️
Х. Саломон Рондон
64'
63'
Желтая карточка
Д. Дукич
ГОЛ! 1:0!
Г. Карадениз
Пас отдал
В. Галиулин
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
(К)
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ягодина
44
Анджелко Джуричич
ВР
17
Мохаммед Эльмунир
ЛЗ
5
Вукашин Томич
(К)
ЦЗ
10
Даниэль Михайлович
ЦЗ
27
Душко Дукич
ПЗ
7
Милан Джурич
ЛВ
31
Иван Цветкович
ОП
8
Дарио Дамьянович
ОП
23
Милош Лепович
АП
77
Филипп Арсеньевич
ПВ
7
Славиша Стоянович
ЦФ
Главный тренер
Младен Додич
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Ягодина
22
Петар Йокич
ВР
16
Лука Петричевич
ЦЗ
33
Милан Милинкович
ЦЗ
26
Владимир Илич
ЦЗ
0
Йосип Пройич
ЦЗ
17
Драган Стойков
ЦП
12
Сеад Хаджибулич
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Арлаускис
3
Гетигежев
44
Навас
5
Маркано
6
М'Вила
10
Натхо
15
Кисляк
7
Рязанцев
21
Галиулин
61
Карадениз
23
Рондон
4-2-3-1
44
Джуричич
27
Дукич
5
Томич
10
Михайлович
17
Эльмунир
31
Цветкович
8
Дамьянович
77
Арсеньевич
23
Лепович
7
Джурич
7
Стоянович
10
Натхо
55
Кулик
55
Кулик
10
Натхо
23
Рондон
89
Прудников
89
Прудников
23
Рондон
61
Карадениз
20
Азмун
20
Азмун
61
Карадениз
77
Арсеньевич
17
Стойков
17
Стойков
77
Арсеньевич
17
Эльмунир
0
Пройич
0
Пройич
17
Эльмунир
23
Лепович
12
Хаджибулич
12
Хаджибулич
23
Лепович
Остались в запасе
Рубин
Ягодина
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
16
Лука Петричевич
ЦЗ
33
Милан Милинкович
ЦЗ
26
Владимир Илич
ЦЗ
22
Петар Йокич
ВР
Главный тренер
Младен Додич
Остались в запасе
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
Остались в запасе
16
Лука Петричевич
ЦЗ
33
Милан Милинкович
ЦЗ
26
Владимир Илич
ЦЗ
22
Петар Йокич
ВР
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Младен Додич
Статистика матча Рубин - Ягодина
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ягодина
Товарищеские матчи
Ростов
2 : 0
07.02.2015
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Ягодина
0 : 1
24.07.2014
ЧФР Клуж
Лига Европы, 2 раунд
ЧФР Клуж
0 : 0
17.07.2014
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Рубин
1 : 0
25.07.2013
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Ягодина
2 : 3
18.07.2013
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Антти Мунукка
(Хельсинки)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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