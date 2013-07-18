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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ягодина - Рубин
Ягодина - Рубин: обзор матча 18 июля 2013
Ягодина
18.07.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Рубин
72'
Д. Дамьянович
90+2'
М. Лепович
12'
А. Прудников
21'
Б. Натхо
87'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ягодина - Рубин
ГОЛ! 2:3!
М. Лепович
90'
+2
Желтая карточка
М. Лепович
90'
Замена
Д. Стойков
️️️️
И. Цветкович
90'
87'
ГОЛ! 1:3!
Х. Саломон Рондон
85'
Замена
В. Кулик
️️️️
Р. Еременко
Замена
Й. Пройич
️️️️
М. Эльмунир
85'
ГОЛ! 1:2!
Д. Дамьянович
72'
Замена
С. Стоянович
️️️️
С. Хаджибулич
65'
59'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
А. Прудников
59'
Замена
С. Навас
️️️️
Р. Шаронов
53'
Желтая карточка
Р. Еременко
21'
ГОЛ! 0:2!
Б. Натхо
Желтая карточка
И. Цветкович
14'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Прудников
Пас отдал
Р. Еременко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягодина
44
Анджелко Джуричич
ВР
17
Мохаммед Эльмунир
ЛЗ
5
Вукашин Томич
ЦЗ
10
Даниэль Михайлович
ЦЗ
27
Душко Дукич
ПЗ
8
Дарио Дамьянович
ЛП
31
Иван Цветкович
ОП
7
Милан Джурич
ЦП
23
Милош Лепович
ЦП
25
Горан Гожич
ПП
12
Сеад Хаджибулич
ЦФ
Главный тренер
Младен Додич
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ягодина
22
Петар Йокич
ВР
26
Владимир Илич
ЦЗ
16
Лука Петричевич
ЦЗ
33
Милан Милинкович
ЦЗ
0
Йосип Пройич
ЦЗ
17
Драган Стойков
ЦП
7
Славиша Стоянович
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
55
Владислав Кулик
ЦП
4-1-4-1
44
Джуричич
17
Эльмунир
5
Томич
10
Михайлович
27
Дукич
31
Цветкович
8
Дамьянович
7
Джурич
23
Лепович
25
Гожич
12
Хаджибулич
3-3-2-2
1
Арлаускис
5
Маркано
76
Шаронов
14
Ансальди
6
М'Вила
10
Натхо
15
Кисляк
26
Еременко
7
Рязанцев
89
Прудников
23
Рондон
17
Эльмунир
0
Пройич
0
Пройич
17
Эльмунир
31
Цветкович
17
Стойков
17
Стойков
31
Цветкович
12
Хаджибулич
7
Стоянович
7
Стоянович
12
Хаджибулич
76
Шаронов
44
Навас
44
Навас
76
Шаронов
89
Прудников
61
Карадениз
61
Карадениз
89
Прудников
26
Еременко
55
Кулик
55
Кулик
26
Еременко
Остались в запасе
Ягодина
Рубин
26
Владимир Илич
ЦЗ
16
Лука Петричевич
ЦЗ
33
Милан Милинкович
ЦЗ
22
Петар Йокич
ВР
Главный тренер
Младен Додич
1
Сергей Рыжиков
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
26
Владимир Илич
ЦЗ
16
Лука Петричевич
ЦЗ
33
Милан Милинкович
ЦЗ
22
Петар Йокич
ВР
Остались в запасе
1
Сергей Рыжиков
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
Главный тренер
Младен Додич
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ягодина - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ягодина
Товарищеские матчи
Ростов
2 : 0
07.02.2015
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Ягодина
0 : 1
24.07.2014
ЧФР Клуж
Лига Европы, 2 раунд
ЧФР Клуж
0 : 0
17.07.2014
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Рубин
1 : 0
25.07.2013
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Ягодина
2 : 3
18.07.2013
Рубин
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кенн Хансен
(Копенгаген)
Стадион:
Градский
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:55 (прямая)
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