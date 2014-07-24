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Расписание матчей
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Ягодина - ЧФР Клуж
Ягодина - ЧФР Клуж: обзор матча 24 июля 2014
Ягодина
24.07.2014, четверг, 22:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ягодина - ЧФР Клуж
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ягодина
Товарищеские матчи
Ростов
2 : 0
07.02.2015
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Ягодина
0 : 1
24.07.2014
ЧФР Клуж
Лига Европы, 2 раунд
ЧФР Клуж
0 : 0
17.07.2014
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Рубин
1 : 0
25.07.2013
Ягодина
Лига Европы, 2 раунд
Ягодина
2 : 3
18.07.2013
Рубин
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
ЧФР Клуж
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