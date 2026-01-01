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01.01.26 / -
Свободный агент
12.05.25 / 01.01.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.25 / 12.05.25
Свободный агент
29.03.24 / 01.01.25
Без клуба
Свободный агент
01.01.24 / 29.03.24
Свободный агент
24.02.23 / 01.01.24
236 тыс €
18.02.22 / 24.02.23
Без клуба
Свободный агент
01.01.21 / 30.07.21
Свободный агент
19.09.20 / 01.01.21
?
12.12.18 / 19.09.20
?
11.12.18 / 12.12.18
?
10.12.17 / 11.12.18
?
12.05.16 / 10.12.17
?
07.10.14 / 12.05.16
Без клуба
Свободный агент
02.09.13 / 29.08.14
1 млн €
30.01.13 / 07.05.13
Аренда
15.09.09 / 02.09.13
?
24.07.08 / 15.09.09
?