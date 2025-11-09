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МЛС 2026
Команды
Цинциннати
Кей Камара
Статистика
€ 25 тыс
Кей Камара - статистика
Цинциннати
1 сентября 1984 (42), Кенема
#85 | Нападающий
191 см | 84 кг
Сьерра-Леоне
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Кубок африканских наций 2021
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
20
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
2 : 1
09.11.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
4 : 0
03.11.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
1 : 0
28.10.2025
Коламбус
90' - 90'
США. МЛС, 50 тур
Цинциннати
3 : 0
19.10.2025
Монреаль
1' - 84'
США. МЛС, 49 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
05.10.2025
Цинциннати
81' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Цинциннати
1 : 1
29.09.2025
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 3
21.09.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Цинциннати
2 : 1
14.09.2025
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Цинциннати
0 : 1
31.08.2025
Филадельфия Юнион
89' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Цинциннати
0 : 1
24.08.2025
Нью-Йорк Сити
70' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Портленд
2 : 3
17.08.2025
Цинциннати
58' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Цинциннати
0 : 1
11.08.2025
Шарлотт
1' - 73'
США. МЛС, 37 тур
Интер Майами
0 : 0
27.07.2025
Цинциннати
1' - 59'
США. МЛС, 36 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 1
20.07.2025
Цинциннати
63' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Цинциннати
3 : 0
17.07.2025
Интер Майами
1' - 62'
США. МЛС, 32 тур
Цинциннати
2 : 4
13.07.2025
Коламбус
1' - 82'
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
2 : 1
06.07.2025
Чикаго Файр
1' - 68'
53'
США. МЛС, 29 тур
Орландо Сити
1 : 2
29.06.2025
Цинциннати
60' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
1 : 3
26.06.2025
Цинциннати
1' - 67'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
15.06.2025
Цинциннати
1' - 64'
40'
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
1 : 2
01.06.2025
Ди Си Юнайтед
46' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Цинциннати
3 : 3
29.05.2025
Даллас
64' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
4 : 2
26.05.2025
Цинциннати
70' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Коламбус
1 : 1
18.05.2025
Цинциннати
79' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Торонто
0 : 1
15.05.2025
Цинциннати
84' - 90'
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