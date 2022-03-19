Неманья Радойя - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Радойя
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,70
млн
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Радойя
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|19
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:4
|Леванте (Валенсия)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|12.05.2022
|1' -39'
|Реал (Мадрид)
|6:0
|Леванте (Валенсия)
|06.05.2022
|1' -76'
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|30.04.2022
|1' -46'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|36'
|21.04.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|17.04.2022
|1' -63'
|Гранада (Гранада)
|1:4
|Леванте (Валенсия)
|40'
|10.04.2022
|1' -76'
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Барселона (Барселона)
|02.04.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|07.03.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:4
|Бетис (Севилья)
|04.02.2022
|1' -81'
|Хетафе (Хетафе)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|08.01.2022
|85' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|03.01.2022
|1' -59'
|Вильярреал (Вильярреал)
|5:0
|Леванте (Валенсия)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|4:3
|Леванте (Валенсия)
|05.12.2021
|1' -59'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|34'
|28.11.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|19.11.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|24.10.2021
|1' -46'
|Севилья (Севилья)
|5:3
|Леванте (Валенсия)
|16.10.2021
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|26.09.2021
|1' -55'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|21.09.2021
|1' -73'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Сельта (Виго)
|18.09.2021
|70' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|28.08.2021
|1' -76'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|22.08.2021
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:3
|Реал (Мадрид)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Леванте (Валенсия)