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Испания. Сегунда
Команды
Леонеса
Неманья Радойя
Статистика
€ 400 тыс
Неманья Радойя - статистика
Леонеса
6 февраля 1993 (33), Нови Сад
#22 | Защитник
186 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
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Испания. Примера 2016/2017
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Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леонеса
8
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
1' - 67'
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
1' - 90'
59'
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
1' - 60'
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
1' - 68'
Испания. Сегунда, 37 тур
Мирандес
2 : 1
26.04.2026
Леонеса
83' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Леонеса
0 : 4
29.03.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Кастельон
1 : 1
23.03.2026
Леонеса
1' - 75'
Испания. Сегунда, 29 тур
Альмерия
3 : 0
09.03.2026
Леонеса
1' - 79'
Испания. Сегунда, 28 тур
Леонеса
0 : 3
01.03.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Леганес
1 : 1
21.02.2026
Леонеса
Был в запасе
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