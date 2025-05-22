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Джанини - статистика

Завершил карьеру
21 марта 1991 (35), Санта Крус
#21 | Нападающий
190 см
Кабо-Верде
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Фат
22
5
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
0 : 1
22.05.2025
Аль-Фат
1' - 82'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Фат
3 : 4
16.05.2025
Аль-Хиляль
69' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
46' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Рияд
2 : 2
23.04.2025
Аль-Фат
80' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Фат
1 : 2
01.03.2025
Аль-Таавун
1' - 50'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
24.02.2025
Аль-Фат
1' - 66'
26'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
24.02.2025
Аль-Фат
1' - 66'
26'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фат
1 : 0
20.02.2025
Аль-Оруба
1' - 87'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фат
1 : 0
20.02.2025
Аль-Оруба
1' - 87'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Иттифак
1 : 2
14.02.2025
Аль-Фат
1' - 62'
54'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Ахли
2 : 0
07.02.2025
Аль-Фат
1' - 82'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Фат
1 : 1
01.02.2025
Аль-Кадисия
1' - 89'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Наср
3 : 1
26.01.2025
Аль-Фат
1' - 86'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Фат
2 : 1
22.01.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фат
1 : 2
09.01.2025
Аль-Вахда
60' - 90'
87'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фат
1 : 2
28.11.2024
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Фат
1 : 1
02.11.2024
Аль-Фейха
1' - 86'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Раед
2 : 1
26.10.2024
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Фат
1 : 1
20.10.2024
Аль-Холуд
1' - 90'
54'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Таавун
2 : 0
05.10.2024
Аль-Фат
1' - 90'
72'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Фат
2 : 4
28.09.2024
Аль-Охдуд
1' - 90'
7'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Оруба
1 : 0
19.09.2024
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Фат
1 : 2
14.09.2024
Аль-Иттифак
1' - 90'
64'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Фат
1 : 0
27.08.2024
Аль-Ахли
1' - 70'
54'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Кадисия
3 : 0
23.08.2024
Аль-Фат
1' - 90'
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