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Шавиш
Жозимар Диас Возинья
Трансферы
€ 50 тыс
Жозимар Диас Возинья - трансферы
Шавиш
3 июня 1986 (40)
#1 | Вратарь
Кабо-Верде
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Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
02.07.24 / 30.06.26
Тренчин
Шавиш
Свободный агент
29.07.22 / 02.07.24
АЕЛ
Тренчин
Свободный агент
01.07.17 / 29.07.22
Жил Висенте
АЕЛ
Свободный агент
05.08.16 / 01.07.17
Без клуба
Жил Висенте
Свободный агент
19.05.16 / 05.08.16
Зимбру
Без клуба
Свободный агент
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