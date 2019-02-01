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Фортуна
Ален Халилович
Новости
€ 400 тыс
Ален Халилович - новости
Фортуна
18 июня 1996 (30)
#10 | Полузащитник
170 см
Хорватия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
«Стандард» арендовал Халиловича у «Милана»
2019.02.01 07:01
Халилович перейдет из «Милана» в «Бешикташ»
2019.01.09 10:38
2
«Милан» объявил о переходе Халиловича из «Гамбурга»
2018.07.07 17:32
Халилович не смог закрепиться в «Барселоне» из-за конкуренции со звездами клуба
2017.05.11 09:18
6
Халилович больше не связывает себя с «Барселоной»
2017.03.12 09:35
1
«Лас-Пальмас» арендовал у «Гамбурга» Халиловича
2017.01.26 23:01
«Валенсия» интересуется Халиловичем
2017.01.12 07:44
«Рома» интересуется Халиловичем
2017.01.10 07:24
Халилович может уйти в аренду из «Гамбурга»
2017.01.07 17:41
1
«Эспаньол» намерен купить бывшего игрока «Барселоны»
2016.12.25 09:25
Халилович прошел медицинский осмотр в «Гамбурге»
2016.07.21 12:48
«Гамбург» выкупит Халиловича у «Барселоны» за 5 миллионов
2016.07.20 10:14
2
«Гамбург» может усилиться Халиловичем
2016.07.19 06:30
1
«Барселона» может обменять Халиловича и Тельо на Гомеша
2016.07.03 11:59
1
«Барселона» хочет приобрести Канселу, в сделку могут быть включены Халилович и Тельо
2016.05.30 22:37
1
«Барселона» отпустит Халиловича в «Валенсию», оставив за собой право выкупа
2016.05.18 01:22
Халилович может перейти из «Барселоны» в «Валенсию»
2016.03.24 13:19
Халилович пока не думает возвращаться в «Барселону»
2016.02.18 15:34
Фото
Фоторепортаж: самые перспективные игроки мирового футбола
2015.11.28 17:54
Энрике: «Халилович показывает очень хороший футбол в «Спортинге»
2015.11.04 09:14
Видео
«Спортинг» – «Малага». Все голы
2015.11.02 07:52
Халилович стал игроком «Спортинга»
2015.08.21 21:07
1
Халилович будет выступать за «Спортинг» из Хихона
2015.08.19 21:49
«Гамбург» отказался от Халиловича из-за условий «Барселоны»
2015.08.14 00:14
2
«Барселона» отдаст Халиловича в аренду в «Гамбург», если тот проведет не менее 60% игр
2015.08.12 11:14
2
«Гамбург» может арендовать полузащитника «Барселоны»
2015.08.11 20:55
«Барселона» отдаст Халиловича в аренду
2015.08.05 09:57
1
«Вест Хэм» собирается купить Халиловича
2015.08.04 01:24
1
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