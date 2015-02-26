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Сефа Йилмаз
Статистика
Сефа Йилмаз - статистика
Завершил карьеру
14 февраля 1990 (36), Берлин
#10 | Полузащитник
183 см
Турция | Германия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Трабзонспор
10
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Наполи
1 : 0
26.02.2015
Трабзонспор
84' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Трабзонспор
0 : 4
19.02.2015
Наполи
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Легия
2 : 0
11.12.2014
Трабзонспор
1' - 86'
54'
Лига Европы, 5 тур
Трабзонспор
3 : 1
27.11.2014
Металлист
56' - 90'
90'
87'
Лига Европы, 4 тур
Локерен
1 : 1
06.11.2014
Трабзонспор
86' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Трабзонспор
2 : 0
23.10.2014
Локерен
82' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Трабзонспор
0 : 1
02.10.2014
Легия
46' - 90'
90'
Лига Европы, 1 тур
Металлист
1 : 2
18.09.2014
Трабзонспор
1' - 90'
25'
Лига Европы, 4 раунд
Ростов
0 : 0
28.08.2014
Трабзонспор
1' - 70'
Лига Европы, 4 раунд
Трабзонспор
2 : 0
21.08.2014
Ростов
1' - 90'
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