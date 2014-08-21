Сефа Йилмаз - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Сефа
|Фамилия
|Йилмаз
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Сефа
|Фамилия
|Йилмаз
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Трабзонспор
|10
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2015
|84' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|19.02.2015
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|0:4
|Наполи (Неаполь)
|11.12.2014
|1' -86'
|Легия (Варшава)
|2:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|54'
|27.11.2014
|56' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|3:1
|Металлист (Харьков)
|90' 87'
|06.11.2014
|86' -90'
|Локерен (Локерен)
|1:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|23.10.2014
|82' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:0
|Локерен (Локерен)
|02.10.2014
|46' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|0:1
|Легия (Варшава)
|90'
|18.09.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Трабзонспор (Трабзон)
|25'
|28.08.2014
|1' -70'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|21.08.2014
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)