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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Трабзонспор
Легия - Трабзонспор: обзор матча 11 декабря 2014
Легия
11.12.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
2 : 0
Завершен
Трабзонспор
22'
Ф. Озтюрк (АГ)
56'
О. Са
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Трабзонспор
90'
+1
Вторая желтая
М. Экичи
Замена
К. Белик
️️️️
О. Дуда
88'
Замена
М. Сагановски
️️️️
М. Кухарчик
86'
86'
Замена
И. Доган
️️️️
С. Йилмаз
74'
Желтая карточка
М. Экичи
58'
Желтая карточка
К. Констан
ГОЛ! 2:0!
О. Са
56'
54'
Желтая карточка
С. Йилмаз
49'
Желтая карточка
А. Демир
46'
Замена
Ф. Атик
️️️️
С. Дурсун
Замена
Я. Косецки
️️️️
М. Жиро
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Озтюрк
22'
13'
Желтая карточка
С. Дурсун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
21
Ивица Врдоляк
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
12
Гильерме
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Трабзонспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
77
Муса Низам
ЦЗ
21
Эссаид Белкалем
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
10
Сефа Йилмаз
ПВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Легия
91
Конрад Ялоха
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
23
Элиу Пинту
ОП
14
Матеуш Швох
ЦП
20
Якуб Косецки
ЦФ
9
Марек Сагановски
ЦФ
Трабзонспор
13
Ибрахим Демир
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
68
Исхак Доган
ЦЗ
66
Фатих Атик
ЛВ
8
Сонер Айдогду
ЦП
4-1-2-3
12
Куцяк
23
Астис
28
Брож
5
Левчук
3
Йодловиц
21
Врдоляк
12
Гильерме
8
Дуда
19
Жиро
70
Са
18
Кухарчик
3-3-1-1-2
99
Озтюрк
77
Низам
21
Белкалем
5
Демир
3
Босингва
54
Дурсун
19
Констан
11
Экичи
10
Йилмаз
7
Кардосо
9
Ятабаре
8
Дуда
5
Белик
5
Белик
8
Дуда
19
Жиро
20
Косецки
20
Косецки
19
Жиро
18
Кухарчик
9
Сагановски
9
Сагановски
18
Кухарчик
10
Йилмаз
68
Доган
68
Доган
10
Йилмаз
54
Дурсун
66
Атик
66
Атик
54
Дурсун
Остались в запасе
Легия
Трабзонспор
14
Матеуш Швох
ЦП
91
Конрад Ялоха
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
Главный тренер
Хеннинг Берг
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
13
Ибрахим Демир
ВР
8
Сонер Айдогду
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
14
Матеуш Швох
ЦП
91
Конрад Ялоха
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
13
Ибрахим Демир
ВР
8
Сонер Айдогду
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Легия - Трабзонспор
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Главный судья:
Кенн Хансен
(Копенгаген)
Стадион:
Войска Польского
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