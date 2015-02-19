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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Наполи
Трабзонспор - Наполи: обзор матча 19 февраля 2015
Трабзонспор
19.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 4
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Наполи
6'
Энрике
20'
Г. Игуаин
27'
М. Габбиадини
90+2'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Наполи
Замена
М. Низам
️️️️
Э. Хурмаджи
90'
+3
Замена
С. Дурсун
️️️️
Ф. Атик
90'
+2
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Д. Сапата
Замена
З. Явру
️️️️
С. Айдогду
85'
85'
Пенальти не реализован!
Д. Мертенс
80'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
70'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Д. Де Гузман
64'
Желтая карточка
Г. Инлер
46'
Замена
Д. Лопес
️️️️
В. Гаргано
Желтая карточка
А. Демир
40'
Желтая карточка
Ф. Атик
36'
27'
ГОЛ! 0:3!
М. Габбиадини
Пас отдал
Р. Альбиоль
20'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Габбиадини
6'
ГОЛ! 0:1!
Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
25
Хакан Арикан
ВР
10
Эзер Хурмаджи
ЛЗ
68
Исхак Доган
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
21
Эркан Зенгин
ЛП
66
Фатих Атик
ЛВ
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Сефа Йилмаз
ПВ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Трабзонспор
13
Ибрахим Демир
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Арикан
68
Доган
12
Меджани
5
Демир
10
Хурмаджи
3
Босингва
21
Зенгин
8
Айдогду
66
Атик
10
Йилмаз
7
Кардосо
4-3-3
21
Андухар
39
Альбиоль
3
Энрике
3
Кулибали
13
Гулам
18
Де Гузман
5
Гаргано
88
Инлер
10
Мертенс
11
Габбиадини
9
Игуаин
10
Хурмаджи
77
Низам
77
Низам
10
Хурмаджи
8
Айдогду
18
Явру
18
Явру
8
Айдогду
66
Атик
54
Дурсун
54
Дурсун
66
Атик
5
Гаргано
5
Лопес
5
Лопес
5
Гаргано
18
Де Гузман
7
Кальехон
7
Кальехон
18
Де Гузман
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
Остались в запасе
Трабзонспор
Наполи
13
Ибрахим Демир
ВР
Главный тренер
Эрсун Янал
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Ибрахим Демир
ВР
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Трабзонспор - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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