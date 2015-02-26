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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Трабзонспор
Наполи - Трабзонспор: обзор матча 26 февраля 2015
Наполи
26.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Трабзонспор
19'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Трабзонспор
88'
Замена
З. Явру
️️️️
С. Дурсун
84'
Замена
С. Йилмаз
️️️️
Э. Зенгин
82'
Желтая карточка
Э. Хурмаджи
77'
Замена
С. Айдогду
️️️️
Ф. Атик
Замена
М. Гамшик
️️️️
Х. Кальехон
77'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Д. Де Гузман
69'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
63'
58'
Желтая карточка
Х. Арикан
41'
Желтая карточка
М. Экичи
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Гузман
Пас отдал
Х. Кальехон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Трабзонспор
25
Хакан Арикан
ВР
10
Эзер Хурмаджи
ЛЗ
68
Исхак Доган
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
21
Эркан Зенгин
ЛП
66
Фатих Атик
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Трабзонспор
13
Ибрахим Демир
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
77
Муса Низам
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Сефа Йилмаз
ПВ
4-3-3
1
Кабрал
13
Гулам
3
Бритос
3
Энрике
27
Место
18
Де Гузман
21
Жоржиньо
88
Инлер
10
Мертенс
9
Игуаин
7
Кальехон
3-3-2-1-1
25
Арикан
68
Доган
12
Меджани
5
Демир
3
Босингва
54
Дурсун
10
Хурмаджи
11
Экичи
21
Зенгин
66
Атик
7
Кардосо
7
Кальехон
17
Гамшик
17
Гамшик
7
Кальехон
18
Де Гузман
11
Габбиадини
11
Габбиадини
18
Де Гузман
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
54
Дурсун
18
Явру
18
Явру
54
Дурсун
66
Атик
8
Айдогду
8
Айдогду
66
Атик
21
Зенгин
10
Йилмаз
10
Йилмаз
21
Зенгин
Остались в запасе
Наполи
Трабзонспор
21
Мариано Андухар
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Ибрахим Демир
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
77
Муса Низам
ЦЗ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Остались в запасе
13
Ибрахим Демир
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
77
Муса Низам
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Наполи - Трабзонспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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