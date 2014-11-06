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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локерен - Трабзонспор
Локерен - Трабзонспор: обзор матча 06 ноября 2014
Локерен
06.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
5'
А. Патоси
45+2'
М. Уорис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локерен - Трабзонспор
90'
+3
Замена
О. Кардосо
️️️️
М. Ятабаре
86'
Замена
С. Йилмаз
️️️️
Ф. Атик
Замена
Б. Абдурахими
️️️️
Н. де Паув
79'
76'
Замена
С. Дурсун
️️️️
М. Экичи
Замена
Э. Нголлок
️️️️
К. Овермейре
53'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Уорис
Желтая карточка
Д. Одои
27'
Желтая карточка
Дутра
21'
14'
Желтая карточка
Ф. Атик
ГОЛ! 1:0!
А. Патоси
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локерен
1
Бубакар Барри
ВР
5
Мият Марич
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Аянда Патоси
ЦП
8
Коэн Персоонс
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
20
Дутра
ЦФ
9
Мбай Лей
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Трабзонспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
21
Эссаид Белкалем
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
77
Муса Низам
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
66
Фатих Атик
ЛВ
11
Мехмет Экичи
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Локерен
12
Югослав Лазич
ВР
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
14
Джордан Ремакль
ЦП
28
Эварист Нголлок
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
18
Бесарт Абдурахими
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Трабзонспор
13
Ибрахим Демир
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
68
Исхак Доган
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Сефа Йилмаз
ПВ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
4-4-2
1
Барри
5
Марич
13
Галициос
24
Шольц
3
Одои
10
Патоси
7
Овермейре
14
де Паув
8
Персоонс
9
Лей
20
Дутра
3-2-1-1-2
99
Озтюрк
21
Белкалем
34
Пападопулос
77
Низам
3
Босингва
19
Констан
11
Экичи
66
Атик
9
Ятабаре
20
Уорис
7
Овермейре
28
Нголлок
28
Нголлок
7
Овермейре
14
де Паув
18
Абдурахими
18
Абдурахими
14
де Паув
11
Экичи
54
Дурсун
54
Дурсун
11
Экичи
66
Атик
10
Йилмаз
10
Йилмаз
66
Атик
9
Ятабаре
7
Кардосо
7
Кардосо
9
Ятабаре
Остались в запасе
Локерен
Трабзонспор
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
12
Югослав Лазич
ВР
14
Джордан Ремакль
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
68
Исхак Доган
ЦЗ
13
Ибрахим Демир
ВР
8
Сонер Айдогду
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
12
Югослав Лазич
ВР
14
Джордан Ремакль
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
68
Исхак Доган
ЦЗ
13
Ибрахим Демир
ВР
8
Сонер Айдогду
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Локерен - Трабзонспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Дакнамстадион
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