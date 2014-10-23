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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Локерен
Трабзонспор - Локерен: обзор матча 23 октября 2014
Трабзонспор
23.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
2 : 0
Завершен
Локерен
54'
М. Ятабаре
86'
К. Констан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Локерен
Замена
С. Айдогду
️️️️
К. Констан
88'
ГОЛ! 2:0!
К. Констан
Пас отдал
Ж. Босингва
86'
Замена
С. Йилмаз
️️️️
О. Кардосо
82'
81'
Желтая карточка
Г. Мертенс
Желтая карточка
М. Уорис
77'
Желтая карточка
С. Дурсун
76'
76'
Замена
Д. Ремакль
️️️️
К. Персоонс
Замена
С. Дурсун
️️️️
М. Экичи
73'
63'
Замена
Дутра
️️️️
Б. Абдурахими
59'
Замена
Г. Мертенс
️️️️
Г. Галициос
ГОЛ! 1:0!
М. Ятабаре
Пас отдал
М. Экичи
54'
48'
Желтая карточка
Х. Ванакен
3'
Желтая карточка
М. Марич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
21
Эссаид Белкалем
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Локерен
1
Бубакар Барри
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
5
Мият Марич
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Коэн Персоонс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
18
Бесарт Абдурахими
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Трабзонспор
13
Ибрахим Демир
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Муса Низам
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Сефа Йилмаз
ПВ
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
14
Джордан Ремакль
ЦП
4
Йоре Тромпет
ЦП
28
Эварист Нголлок
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
20
Дутра
ЦФ
3-2-1-3
99
Озтюрк
34
Пападопулос
12
Меджани
21
Белкалем
19
Констан
3
Босингва
11
Экичи
9
Ятабаре
20
Уорис
7
Кардосо
4-4-2
1
Барри
3
Одои
5
Марич
24
Шольц
13
Галициос
14
де Паув
20
Ванакен
7
Овермейре
8
Персоонс
18
Абдурахими
9
Лей
11
Экичи
54
Дурсун
54
Дурсун
11
Экичи
19
Констан
8
Айдогду
8
Айдогду
19
Констан
7
Кардосо
10
Йилмаз
10
Йилмаз
7
Кардосо
13
Галициос
4
Мертенс
4
Мертенс
13
Галициос
8
Персоонс
14
Ремакль
14
Ремакль
8
Персоонс
18
Абдурахими
20
Дутра
20
Дутра
18
Абдурахими
Остались в запасе
Трабзонспор
Локерен
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
13
Ибрахим Демир
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
4
Йоре Тромпет
ЦП
28
Эварист Нголлок
ЦП
13
Давино Верхульст
ВР
10
Онур Кайя
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
13
Ибрахим Демир
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
Остались в запасе
4
Йоре Тромпет
ЦП
28
Эварист Нголлок
ЦП
13
Давино Верхульст
ВР
10
Онур Кайя
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Трабзонспор - Локерен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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