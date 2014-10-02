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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Легия
Трабзонспор - Легия: обзор матча 02 октября 2014
Трабзонспор
02.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
0 : 1
Завершен
Легия
16'
М. Кухарчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Легия
Желтая карточка
С. Йилмаз
90'
+5
90'
+5
Замена
Я. Косецки
️️️️
М. Кухарчик
90'
+1
Замена
М. Сагановски
️️️️
М. Радович
88'
Вторая желтая
М. Жиро
80'
Желтая карточка
О. Дуда
Замена
М. Ятабаре
️️️️
М. Экичи
76'
Желтая карточка
А. Пападопулос
74'
Замена
Ф. Озтюрк
️️️️
О. Реджер Киврак
65'
49'
Желтая карточка
Д. Жуниор
Замена
С. Йилмаз
️️️️
Ф. Атик
46'
Желтая карточка
К. Констан
45'
43'
Желтая карточка
М. Кухарчик
35'
Желтая карточка
Т. Бржишки
25'
Желтая карточка
М. Жиро
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Кухарчик
Пас отдал
И. Врдоляк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
77
Муса Низам
ЦЗ
21
Эссаид Белкалем
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
66
Фатих Атик
ЛВ
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
32
Мирослав Радович
ЦП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Трабзонспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
68
Исхак Доган
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
10
Сефа Йилмаз
ПВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Легия
91
Конрад Ялоха
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
23
Элиу Пинту
ОП
20
Якуб Косецки
ЦФ
9
Марек Сагановски
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Киврак
21
Белкалем
12
Меджани
34
Пападопулос
19
Констан
3
Босингва
11
Экичи
66
Атик
20
Уорис
7
Кардосо
3-2-2-1-2
12
Куцяк
22
Жуниор
52
Ржежничак
28
Брож
17
Бржишки
3
Йодловиц
32
Радович
21
Врдоляк
8
Дуда
19
Жиро
18
Кухарчик
1
Киврак
99
Озтюрк
99
Озтюрк
1
Киврак
66
Атик
10
Йилмаз
10
Йилмаз
66
Атик
11
Экичи
9
Ятабаре
9
Ятабаре
11
Экичи
18
Кухарчик
20
Косецки
20
Косецки
18
Кухарчик
32
Радович
9
Сагановски
9
Сагановски
32
Радович
Остались в запасе
Трабзонспор
Легия
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
68
Исхак Доган
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
5
Крыстиан Белик
ОП
91
Конрад Ялоха
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
68
Исхак Доган
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
Остались в запасе
5
Крыстиан Белик
ОП
91
Конрад Ялоха
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Трабзонспор - Легия
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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