|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|46' -90'
|Черногория
|2:5
|Молдавия
|11.10.2013
|81' -90'
|Англия
|4:1
|Черногория
|06.09.2013
|36' -90'
|Польша
|1:1
|Черногория
|43'
|07.06.2013
|1' -76'
|Черногория
|0:4
|Украина
|26.03.2013
|Был в запасе
|Черногория
|1:1
|Англия
|22.03.2013
|1' -46'
|Молдавия
|0:1
|Черногория
|14.11.2012
|1' -77'
|Черногория
|3:0
|Сан-Марино
|16.10.2012
|Был в запасе
|Украина
|0:1
|Черногория
|11.09.2012
|75' -90'
|Сан-Марино
|0:6
|Черногория
|82'
|07.09.2012
|65' -90'
|Черногория
|2:2
|Польша