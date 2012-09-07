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    Филип Касалица - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Филип
    Фамилия Касалица
    Состав Основной
    Родной город Ужице
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 декабря 1988 (34 года)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 8 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 46' -90' Черногория 2:5 Молдавия
    11.10.2013 81' -90' Англия 4:1 Черногория
    06.09.2013 36' -90' Польша 1:1 Черногория
    43'
    07.06.2013 1' -76' Черногория 0:4 Украина
    26.03.2013 Был в запасе Черногория 1:1 Англия
    22.03.2013 1' -46' Молдавия 0:1 Черногория
    14.11.2012 1' -77' Черногория 3:0 Сан-Марино
    16.10.2012 Был в запасе Украина 0:1 Черногория
    11.09.2012 75' -90' Сан-Марино 0:6 Черногория
    82'
    07.09.2012 65' -90' Черногория 2:2 Польша
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