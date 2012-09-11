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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сан-Марино - Черногория
Сан-Марино - Черногория: обзор матча 11 сентября 2012
Сан-Марино
11.09.2012, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
0 : 6
Завершен
Черногория
24'
Л. Джорджевич
25'
Ф. Бечирай
52'
Ф. Бечирай
69'
Э. Зверотич
78'
А. Делибашич
82'
А. Делибашич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Черногория
Замена
Д. Ваннуччи
️️️️
К. Бролли
84'
82'
ГОЛ! 0:6!
А. Делибашич
Пас отдал
Ф. Касалица
Желтая карточка
М. Червеллини
81'
Замена
П. Мацца
️️️️
М. Витаиоли
80'
78'
ГОЛ! 0:5!
А. Делибашич
Пас отдал
Д. Дамьянович
75'
Замена
Ф. Касалица
️️️️
Ф. Бечирай
69'
ГОЛ! 0:4!
Э. Зверотич
68'
Замена
А. Делибашич
️️️️
Л. Джорджевич
68'
Замена
Э. Зверотич
️️️️
С. Вукчевич
Замена
Э. Чибелли
️️️️
М. Марани
66'
52'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Бечирай
Желтая карточка
Д. Симончини
40'
25'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бечирай
Пас отдал
С. Йоветич
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Джорджевич
Пас отдал
М. Йованович
Желтая карточка
М. Витаиоли
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
8
Алекс Гасперони
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
0
Мануэль Марани
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Черногория
12
Младен Божович
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
15
Милорад Пекович
ОП
7
Симон Вукчевич
ЦП
0
Лука Джорджевич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Сан-Марино
0
Федерико Валентини
ВР
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
0
Энрико Чибелли
ЦП
0
Фабио Боллини
ЦП
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
17
Марко Рости
ЦФ
Черногория
12
Срдьн Блажич
ВР
1
Вукашин Полекшич
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
0
Милан Йованович
ЛЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
0
Филип Касалица
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
4-4-2
23
Симончини
4
Витаиоли
13
Делла Валле
5
Бролли
6
Симончини
8
Гасперони
14
Червеллини
8
Коппини
19
Ринальди
7
Витаиоли
0
Марани
4-1-1-4
12
Божович
15
Савич
20
Джудович
5
Баша
3
Волков
15
Пекович
7
Вукчевич
11
Бечирай
14
Дамьянович
10
Йоветич
0
Джорджевич
0
Марани
0
Чибелли
0
Чибелли
0
Марани
7
Витаиоли
18
Мацца
18
Мацца
7
Витаиоли
5
Бролли
20
Ваннуччи
20
Ваннуччи
5
Бролли
7
Вукчевич
17
Зверотич
17
Зверотич
7
Вукчевич
11
Бечирай
0
Касалица
0
Касалица
11
Бечирай
0
Джорджевич
23
Делибашич
23
Делибашич
0
Джорджевич
Остались в запасе
Сан-Марино
Черногория
0
Фабио Боллини
ЦП
17
Марко Рости
ЦФ
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
0
Федерико Валентини
ВР
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
12
Срдьн Блажич
ВР
1
Вукашин Полекшич
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
0
Милан Йованович
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Остались в запасе
0
Фабио Боллини
ЦП
17
Марко Рости
ЦФ
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
0
Федерико Валентини
ВР
Остались в запасе
12
Срдьн Блажич
ВР
1
Вукашин Полекшич
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
0
Милан Йованович
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Главный тренер
Бранко Брнович
Статистика матча Сан-Марино - Черногория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Сан-Марино Стэдиум
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