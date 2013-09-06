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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Черногория
Польша - Черногория: обзор матча 06 сентября 2013
Польша
06.09.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
1 : 1
Завершен
Черногория
16'
Р. Левандовски
11'
Д. Дамьянович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Черногория
Желтая карточка
К. Глик
90'
+4
Желтая карточка
Л. Шукала
90'
+1
85'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Д. Дамьянович
Замена
А. Миржеевски
️️️️
П. Зелински
75'
Замена
П. Вшолек
️️️️
В. Собота
62'
53'
Желтая карточка
М. Джудович
45'
+1
Замена
С. Вукчевич
️️️️
М. Кркотич
43'
Желтая карточка
Ф. Касалица
36'
Замена
Ф. Касалица
️️️️
М. Вучинич
33'
Желтая карточка
М. Вучинич
Замена
С. Бениш
️️️️
Я. Вавржиняк
27'
18'
Желтая карточка
В. Божович
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дамьянович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Вальдемар Собота
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Черногория
12
Младен Божович
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Бранко Бошкович
ЛП
0
Милош Кркотич
ЦП
0
Никола Дринчич
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
0
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Петр Целебан
ЦЗ
7
Якуб Ржежничак
ЦЗ
23
Павел Брожек
ЦП
7
Юджен Полански
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
18
Адриан Миржеевски
АП
15
Павел Вшолек
ПВ
Черногория
1
Вукашин Полекшич
ВР
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
2
Иван Кечоевич
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
7
Симон Вукчевич
ЦП
0
Филип Касалица
ПП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
4-1-4-1
12
Боруц
14
Вавржиняк
4
Шукала
15
Глик
3
Енджейчик
10
Крыховяк
5
Собота
10
Зелински
23
Клих
16
Блащиковски
9
Левандовски
3-2-3-2
12
Божович
20
Джудович
17
Зверотич
15
Савич
5
Баша
19
Божович
0
Кркотич
0
Дринчич
11
Бошкович
14
Дамьянович
9
Вучинич
5
Собота
15
Вшолек
15
Вшолек
5
Собота
14
Вавржиняк
0
Бениш
0
Бениш
14
Вавржиняк
10
Зелински
18
Миржеевски
18
Миржеевски
10
Зелински
0
Кркотич
7
Вукчевич
7
Вукчевич
0
Кркотич
9
Вучинич
0
Касалица
0
Касалица
9
Вучинич
14
Дамьянович
11
Бечирай
11
Бечирай
14
Дамьянович
Остались в запасе
Польша
Черногория
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
2
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Петр Целебан
ЦЗ
7
Якуб Ржежничак
ЦЗ
23
Павел Брожек
ЦП
7
Юджен Полански
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
1
Вукашин Полекшич
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
2
Иван Кечоевич
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
2
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Петр Целебан
ЦЗ
7
Якуб Ржежничак
ЦЗ
23
Павел Брожек
ЦП
7
Юджен Полански
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
Остались в запасе
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
1
Вукашин Полекшич
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
2
Иван Кечоевич
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Бранко Брнович
Статистика матча Польша - Черногория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Войска Польского
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