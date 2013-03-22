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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Черногория
Молдова - Черногория: обзор матча 22 марта 2013
Молдова
22.03.2013, пятница, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
0 : 1
Завершен
Черногория
78'
М. Вучинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Черногория
Вторая желтая
А. Гацкан
90'
Желтая карточка
А. Гацкан
90'
80'
Замена
М. Новакович
️️️️
М. Вучинич
78'
ГОЛ! 0:1!
М. Вучинич
Пас отдал
М. Баша
Замена
Н. Жосан
️️️️
С. Георгиев
77'
Желтая карточка
С. Георгиев
69'
64'
Замена
С. Вукчевич
️️️️
В. Божович
61'
Вторая желтая
М. Пекович
46'
Желтая карточка
С. Павичевич
46'
Замена
Д. Дамьянович
️️️️
Ф. Касалица
9'
Желтая карточка
М. Пекович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
23
Сергей Пащенко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
0
Семен Булгару
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
0
Александр Пащенко
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Черногория
12
Младен Божович
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
19
Владимир Божович
ЛЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
15
Милорад Пекович
ОП
0
Филип Касалица
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Молдова
0
Андриан Негай
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
11
Николай Жосан
ЛП
11
Александр Суворов
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
0
Александру Оника
ЦП
15
Анатолий Дорош
ЦФ
16
Игорь Пикущак
ЦФ
21
Игорь Бугаев
ЦФ
Черногория
12
Срдьн Блажич
ВР
1
Вукашин Полекшич
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
2
Иван Кечоевич
ЦЗ
0
Милош Кркотич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Симон Вукчевич
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
4-1-3-2
23
Пащенко
4
Головатенко
0
Бордиян
0
Булгару
6
Епуряну
8
Гацкан
0
Пащенко
7
Ионицэ
19
Георгиев
10
Дедов
20
Сидоренко
3-3-1-2
12
Божович
5
Баша
17
Зверотич
15
Савич
2
Павичевич
15
Пекович
19
Божович
0
Касалица
10
Йоветич
9
Вучинич
19
Георгиев
11
Жосан
11
Жосан
19
Георгиев
9
Вучинич
13
Новакович
13
Новакович
9
Вучинич
19
Божович
7
Вукчевич
7
Вукчевич
19
Божович
0
Касалица
14
Дамьянович
14
Дамьянович
0
Касалица
Остались в запасе
Молдова
Черногория
15
Анатолий Дорош
ЦФ
0
Андриан Негай
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
11
Александр Суворов
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
0
Александру Оника
ЦП
16
Игорь Пикущак
ЦФ
21
Игорь Бугаев
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
0
Милош Кркотич
ЦП
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
12
Срдьн Блажич
ВР
1
Вукашин Полекшич
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
2
Иван Кечоевич
ЦЗ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Остались в запасе
15
Анатолий Дорош
ЦФ
0
Андриан Негай
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
11
Александр Суворов
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
0
Александру Оника
ЦП
16
Игорь Пикущак
ЦФ
21
Игорь Бугаев
ЦФ
Остались в запасе
0
Милош Кркотич
ЦП
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
12
Срдьн Блажич
ВР
1
Вукашин Полекшич
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
2
Иван Кечоевич
ЦЗ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Главный тренер
Бранко Брнович
Статистика матча Молдова - Черногория
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Зимбру
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