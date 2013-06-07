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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Черногория - Украина
Черногория - Украина: обзор матча 07 июня 2013
Черногория
07.06.2013, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
0 : 4
Завершен
Украина
51'
Д. Гармаш
78'
Е. Коноплянка
85'
А. Федецкий
90+3'
Р. Безус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Украина
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Р. Безус
90'
+2
Замена
А. Ковпак
️️️️
А. Ярмоленко
89'
Замена
Р. Безус
️️️️
Р. Ротань
85'
ГОЛ! 0:3!
А. Федецкий
Вторая желтая
С. Павичевич
79'
78'
ГОЛ! 0:2!
Е. Коноплянка
Пас отдал
А. Ярмоленко
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Ф. Касалица
76'
69'
Замена
С. Кравченко
️️️️
Д. Гармаш
Вторая желтая
В. Волков
65'
Замена
А. Делибашич
️️️️
В. Божович
62'
Желтая карточка
Д. Дамьянович
52'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гармаш
45'
+1
Красная карточка
Р. Зозуля
Замена
Д. Дамьянович
️️️️
С. Йоветич
43'
Травма
С. Йоветич
42'
Желтая карточка
С. Павичевич
39'
18'
Желтая карточка
Р. Ротань
Желтая карточка
В. Волков
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Младен Божович
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
2
Иван Кечоевич
ЦЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
3
Владимир Волков
ЛП
17
Эльсад Зверотич
ОП
15
Милорад Пекович
ОП
0
Филип Касалица
ПП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Мирко Вучинич
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
9
Олег Гусев
ЛЗ
4
Анатолий Тимощук
(К)
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Руслан Ротань
ОП
21
Эдмар
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Черногория
12
Срдьн Блажич
ВР
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
11
Бранко Бошкович
ЛП
0
Милош Кркотич
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
Украина
23
Рустам Худжамов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Денис Олейник
ЛВ
18
Роман Безус
ЦП
18
Сергей Кравченко
ЦП
18
Дмитрий Гречишкин
ЦП
6
Александр Ковпак
ЦФ
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-2-2-2
12
Божович
19
Божович
2
Кечоевич
5
Баша
2
Павичевич
17
Зверотич
15
Пекович
3
Волков
0
Касалица
9
Вучинич
10
Йоветич
4-1-1-3-1
12
Пятов
17
Федецкий
4
Тимощук
20
Ракицкий
9
Гусев
14
Ротань
21
Эдмар
7
Ярмоленко
19
Гармаш
10
Коноплянка
8
Зозуля
19
Божович
23
Делибашич
23
Делибашич
19
Божович
0
Касалица
11
Бечирай
11
Бечирай
0
Касалица
10
Йоветич
14
Дамьянович
14
Дамьянович
10
Йоветич
14
Ротань
18
Безус
18
Безус
14
Ротань
19
Гармаш
18
Кравченко
18
Кравченко
19
Гармаш
7
Ярмоленко
6
Ковпак
6
Ковпак
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Черногория
Украина
0
Милош Кркотич
ЦП
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
23
Неманья Николич
ЦФ
12
Срдьн Блажич
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
11
Бранко Бошкович
ЛП
18
Марко Бакич
ЦП
Главный тренер
Бранко Брнович
23
Рустам Худжамов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
18
Дмитрий Гречишкин
ЦП
21
Денис Олейник
ЛВ
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Остались в запасе
0
Милош Кркотич
ЦП
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
23
Неманья Николич
ЦФ
12
Срдьн Блажич
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
11
Бранко Бошкович
ЛП
18
Марко Бакич
ЦП
Остались в запасе
23
Рустам Худжамов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
18
Дмитрий Гречишкин
ЦП
21
Денис Олейник
ЛВ
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Главный тренер
Михаил Фоменко
Статистика матча Черногория - Украина
3
2
1
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Под Горицом
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