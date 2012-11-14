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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Черногория - Сан-Марино
Черногория - Сан-Марино: обзор матча 14 ноября 2012
Черногория
14.11.2012, среда, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
3 : 0
Завершен
Сан-Марино
14'
А. Делибашич
31'
А. Делибашич
68'
Э. Зверотич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Сан-Марино
89'
Замена
А. Гасперони
️️️️
Э. Чибелли
83'
Замена
А. Делла Валле
️️️️
Д. Бенедеттини
Замена
Б. Игуманович
️️️️
Ф. Касалица
77'
74'
Замена
Л. Бускарини
️️️️
М. Витаиоли
Замена
И. Кечоевич
️️️️
М. Баша
71'
ГОЛ! 3:0!
Э. Зверотич
68'
54'
Желтая карточка
А. Делла Валле
49'
Желтая карточка
Д. Бенедеттини
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
С. Савич
46'
39'
Желтая карточка
Д. Боллини
ГОЛ! 2:0!
А. Делибашич
31'
Желтая карточка
М. Новакович
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Делибашич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Младен Божович
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
7
Симон Вукчевич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
0
Филип Касалица
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
0
Джакомо Бенедеттини
ЦЗ
15
Джанлука Боллини
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
0
Энрико Чибелли
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Черногория
1
Вукашин Полекшич
ВР
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
2
Иван Кечоевич
ЦЗ
15
Милорад Пекович
ОП
0
Милош Кркотич
ЦП
0
Лука Джорджевич
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
Сан-Марино
0
Микеле Чекколи
ВР
0
Федерико Валентини
ВР
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
0
Фабио Боллини
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
0
Мануэль Марани
ЦФ
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
3-2-3-2
12
Божович
5
Баша
15
Савич
17
Зверотич
3
Волков
2
Павичевич
7
Вукчевич
13
Новакович
0
Касалица
11
Бечирай
23
Делибашич
4-5-1
23
Симончини
15
Боллини
13
Делла Валле
3
Палацци
0
Бенедеттини
20
Ваннуччи
19
Ринальди
14
Червеллини
8
Коппини
0
Чибелли
7
Витаиоли
0
Касалица
16
Игуманович
16
Игуманович
0
Касалица
5
Баша
2
Кечоевич
2
Кечоевич
5
Баша
15
Савич
0
Джорджевич
0
Джорджевич
15
Савич
0
Бенедеттини
6
Делла Валле
6
Делла Валле
0
Бенедеттини
7
Витаиоли
13
Бускарини
13
Бускарини
7
Витаиоли
0
Чибелли
8
Гасперони
8
Гасперони
0
Чибелли
Остались в запасе
Черногория
Сан-Марино
0
Милош Кркотич
ЦП
1
Вукашин Полекшич
ВР
15
Милорад Пекович
ОП
21
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
0
Микеле Чекколи
ВР
0
Мануэль Марани
ЦФ
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
0
Фабио Боллини
ЦП
0
Федерико Валентини
ВР
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Остались в запасе
0
Милош Кркотич
ЦП
1
Вукашин Полекшич
ВР
15
Милорад Пекович
ОП
21
Александар Болевич
ЦФ
Остались в запасе
0
Микеле Чекколи
ВР
0
Мануэль Марани
ЦФ
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
0
Фабио Боллини
ЦП
0
Федерико Валентини
ВР
Главный тренер
Бранко Брнович
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Статистика матча Черногория - Сан-Марино
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Информация о матче
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