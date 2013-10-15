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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Черногория - Молдова
Черногория - Молдова: обзор матча 15 октября 2013
Черногория
15.10.2013, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
2 : 5
Завершен
Молдова
55'
С. Йоветич (П)
90+1'
С. Йоветич
28'
А. Антонюк
62'
И. Армаш
64'
Е. Сидоренко
74'
А. Ионицэ
89'
А. Антонюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Молдова
Желтая карточка
М. Вешович
90'
+1
ГОЛ! 2:5!
С. Йоветич
Пас отдал
Н. Дринчич
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:5!
А. Антонюк
Пас отдал
А. Гацкан
84'
Замена
В. Фрунза
️️️️
Е. Сидоренко
Замена
М. Вешович
️️️️
Ф. Бечирай
77'
Желтая карточка
М. Кркотич
75'
74'
ГОЛ! 1:4!
А. Ионицэ
Желтая карточка
Н. Дринчич
65'
64'
ГОЛ! 1:3!
Е. Сидоренко
62'
ГОЛ! 1:2!
И. Армаш
Пас отдал
П. Рацу
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Йоветич
55'
Замена
Ф. Касалица
️️️️
Б. Бошкович
46'
36'
Желтая карточка
А. Дедов
34'
Желтая карточка
А. Гацкан
31'
Желтая карточка
С. Георгиев
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Антонюк
Пас отдал
В. Бордиян
Желтая карточка
С. Йоветич
17'
Замена
М. Кркотич
️️️️
М. Йованович
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Вукашин Полекшич
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
0
Милан Йованович
ЛЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
2
Иван Кечоевич
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
11
Бранко Бошкович
ЛП
0
Никола Дринчич
ЦП
14
Деян Дамьянович
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
13
Александр Антонюк
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Черногория
12
Срдьн Блажич
ВР
0
Иван Янюшевич
ВР
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
0
Милош Кркотич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Симон Вукчевич
ЦП
0
Филип Касалица
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Молдова
23
Сергей Пащенко
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
17
Анатолий Боештян
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
0
Александр Пащенко
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
11
Виорел Фрунза
ЦФ
21
Александру Гросу
ЦФ
17
Георгий Андроник
РФ
3-2-2-3
1
Полекшич
19
Божович
17
Зверотич
2
Кечоевич
0
Йованович
2
Павичевич
11
Бошкович
0
Дринчич
10
Йоветич
11
Бечирай
14
Дамьянович
4-1-3-2
1
Чебану
0
Бордиян
2
Армаш
20
Рацу
4
Головатенко
8
Гацкан
19
Георгиев
7
Ионицэ
13
Антонюк
10
Дедов
20
Сидоренко
0
Йованович
0
Кркотич
0
Кркотич
0
Йованович
11
Бечирай
7
Вешович
7
Вешович
11
Бечирай
11
Бошкович
0
Касалица
0
Касалица
11
Бошкович
20
Сидоренко
11
Фрунза
11
Фрунза
20
Сидоренко
Остались в запасе
Черногория
Молдова
12
Срдьн Блажич
ВР
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
0
Иван Янюшевич
ВР
13
Митар Новакович
ЦП
7
Симон Вукчевич
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
17
Анатолий Боештян
ЦЗ
0
Александр Пащенко
ЦП
21
Александру Гросу
ЦФ
23
Сергей Пащенко
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
11
Александр Суворов
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
17
Георгий Андроник
РФ
Главный тренер
Ион Карас
Остались в запасе
12
Срдьн Блажич
ВР
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
0
Иван Янюшевич
ВР
13
Митар Новакович
ЦП
7
Симон Вукчевич
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
17
Анатолий Боештян
ЦЗ
0
Александр Пащенко
ЦП
21
Александру Гросу
ЦФ
23
Сергей Пащенко
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
11
Александр Суворов
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
17
Георгий Андроник
РФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Главный тренер
Ион Карас
Статистика матча Черногория - Молдова
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Под Горицом
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