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Бауржан Джолчиев
Статистика
Бауржан Джолчиев - статистика
Завершил карьеру
8 мая 1990 (36), Бишкек
#22 | Нападающий
190 см | 80 кг
Казахстан
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астана
6
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Галатасарай
1 : 1
08.12.2015
Астана
74' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Астана
0 : 0
03.11.2015
Атлетико
1' - 90'
60'
Лига чемпионов, 2 тур
Астана
2 : 2
30.09.2015
Галатасарай
1' - 78'
Лига чемпионов, 1 тур
Бенфика
2 : 0
15.09.2015
Астана
1' - 81'
24'
Лига чемпионов, 4 раунд
АПОЭЛ
1 : 1
26.08.2015
Астана
1' - 90'
84'
Лига чемпионов, 4 раунд
Астана
1 : 0
18.08.2015
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1' - 90'
13'
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