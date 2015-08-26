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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Астана
АПОЭЛ - Астана: обзор матча 26 августа 2015
АПОЭЛ
26.08.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Астана
60'
С. Штилич
84'
Н. Максимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Астана
90'
+3
Замена
А. Щеткин
️️️️
Ф. Кетевоама
89'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
Г. Жуков
Желтая карточка
Вандер
88'
87'
Желтая карточка
М. Аничич
Замена
М. Пятковски
️️️️
М. Антониадес
86'
84'
ГОЛ! 1:1!
Н. Максимович
Пас отдал
Б. Джолчиев
Замена
Ж. Гильерме
️️️️
Карлао
83'
71'
Желтая карточка
Р. Каньяс
68'
Замена
Ж. Кабананга
️️️️
Т. Нусербаев
63'
Желтая карточка
Д. Шомко
Желтая карточка
К. Хараламбидис
61'
ГОЛ! 1:0!
С. Штилич
60'
Замена
К. Хараламбидис
️️️️
К. Макридис
55'
37'
Желтая карточка
Б. Илич
Желтая карточка
Т. Де Винсенти
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
26
Нуну Мораиш
ЦП
77
Вандер
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
14
Семир Штилич
АП
13
Константинос Макридис
АП
9
Луиш Леал
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
10
Фокси Кетевоама
ЛП
88
Неманья Максимович
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
22
Бауржан Джолчиев
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
АПОЭЛ
13
Жорди Кодина
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
95
Христос Дьямас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
27
Матеуш Пятковски
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Астана
1
Владимир Логиновский
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
4-2-3-1
24
Ватерман
23
Астис
23
Антониадес
50
Карлао
28
Мариу Сержиу
26
Мораиш
77
Вандер
30
Де Винсенти
13
Макридис
14
Штилич
9
Леал
3-2-4-1
1
Ерич
5
Аничич
33
Илич
44
Постников
17
Нусербаев
77
Шомко
88
Максимович
88
Каньяс
7
Жуков
10
Кетевоама
22
Джолчиев
23
Антониадес
27
Пятковски
27
Пятковски
23
Антониадес
50
Карлао
3
Гильерме
3
Гильерме
50
Карлао
13
Макридис
10
Хараламбидис
10
Хараламбидис
13
Макридис
7
Жуков
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Жуков
17
Нусербаев
30
Кабананга
30
Кабананга
17
Нусербаев
10
Кетевоама
99
Щеткин
99
Щеткин
10
Кетевоама
Остались в запасе
АПОЭЛ
Астана
95
Христос Дьямас
ЦП
13
Жорди Кодина
ВР
11
Нектариос Александру
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
1
Владимир Логиновский
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
95
Христос Дьямас
ЦП
13
Жорди Кодина
ВР
11
Нектариос Александру
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча АПОЭЛ - Астана
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в записи, 04:20), НТВ-Плюс Футбол 2 (в записи, 23:45)
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