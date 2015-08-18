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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Астана - АПОЭЛ
Астана - АПОЭЛ: обзор матча 18 августа 2015
Астана
18.08.2015, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
АПОЭЛ
13'
Б. Джолчиев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - АПОЭЛ
Замена
С. Мужиков
️️️️
Ф. Кетевоама
90'
+2
85'
Замена
П. Сотириу
️️️️
К. Макридис
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
Г. Жуков
85'
Желтая карточка
Д. Шомко
78'
Замена
Ж. Кабананга
️️️️
Т. Нусербаев
68'
63'
Замена
С. Штилич
️️️️
Г. Эфрем
46'
Замена
М. Пятковски
️️️️
Н. Александру
14'
Желтая карточка
Т. Де Винсенти
ГОЛ! 1:0!
Б. Джолчиев
Пас отдал
Ф. Кетевоама
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
10
Фокси Кетевоама
ЛП
7
Георгий Жуков
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
22
Бауржан Джолчиев
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
50
Карлао
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
13
Константинос Макридис
АП
9
Луиш Леал
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Астана
1
Владимир Логиновский
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
АПОЭЛ
13
Жорди Кодина
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
95
Христос Дьямас
ЦП
14
Семир Штилич
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
27
Матеуш Пятковски
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
3-2-4-1
1
Ерич
44
Постников
17
Нусербаев
33
Илич
77
Шомко
5
Аничич
10
Кетевоама
88
Максимович
88
Каньяс
7
Жуков
22
Джолчиев
4-3-2-1
24
Ватерман
28
Мариу Сержиу
23
Астис
23
Антониадес
50
Карлао
7
Эфрем
11
Александру
26
Мораиш
30
Де Винсенти
13
Макридис
9
Леал
7
Жуков
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Жуков
10
Кетевоама
7
Мужиков
7
Мужиков
10
Кетевоама
17
Нусербаев
30
Кабананга
30
Кабананга
17
Нусербаев
11
Александру
27
Пятковски
27
Пятковски
11
Александру
7
Эфрем
14
Штилич
14
Штилич
7
Эфрем
13
Макридис
79
Сотириу
79
Сотириу
13
Макридис
Остались в запасе
Астана
АПОЭЛ
1
Владимир Логиновский
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
95
Христос Дьямас
ЦП
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
13
Жорди Кодина
ВР
10
Костас Хараламбидис
ПП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
95
Христос Дьямас
ЦП
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
13
Жорди Кодина
ВР
10
Костас Хараламбидис
ПП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Астана - АПОЭЛ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Астана Арена
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