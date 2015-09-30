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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Астана - Галатасарай
Астана - Галатасарай: обзор матча 30 сентября 2015
Астана
30.09.2015, среда, 19:00
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
2 : 2
Завершен
Галатасарай
77'
Х. Балта (АГ)
89'
Р. Каньяс
30'
Б. Киса
85'
Н. Ерич (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Галатасарай
90'
+1
Желтая карточка
З. Гюмюш
90'
Замена
С. Сариоглу
️️️️
Я. Озтекин
ГОЛ! 2:2!
Р. Каньяс
89'
Замена
А. Щеткин
️️️️
Г. Жуков
88'
85'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Н. Ерич
Замена
С. Мужиков
️️️️
Ф. Кетевоама
82'
81'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Б. Киса
Замена
Т. Нусербаев
️️️️
Б. Джолчиев
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Балта
77'
67'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Л. Подольски
40'
Желтая карточка
С. Инан
30'
ГОЛ! 0:1!
Б. Киса
Пас отдал
У. Снейдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
33
Бранко Илич
ПЗ
10
Фокси Кетевоама
ЛП
88
Неманья Максимович
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
7
Георгий Жуков
АП
22
Бауржан Джолчиев
ПП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ПЗ
7
Ясин Озтекин
ЛП
8
Селчук Инан
ОП
5
Билал Киса
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
10
Лукас Подольски
ПП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Астана
1
Михаил Голубничий
ВР
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
12
Игорь Пикалкин
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Галатасарай
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
4-4-1-1
1
Ерич
77
Шомко
5
Аничич
44
Постников
33
Илич
10
Кетевоама
88
Максимович
88
Каньяс
22
Джолчиев
7
Жуков
30
Кабананга
4-2-3-1
16
Муслера
64
Денайе
22
Балта
2
Кайя
23
Кароль
8
Инан
5
Киса
10
Подольски
10
Снейдер
7
Озтекин
9
Булут
22
Джолчиев
17
Нусербаев
17
Нусербаев
22
Джолчиев
10
Кетевоама
7
Мужиков
7
Мужиков
10
Кетевоама
7
Жуков
99
Щеткин
99
Щеткин
7
Жуков
7
Озтекин
55
Сариоглу
55
Сариоглу
7
Озтекин
10
Подольски
6
Родригес
6
Родригес
10
Подольски
5
Киса
11
Гюмюш
11
Гюмюш
5
Киса
Остались в запасе
Астана
Галатасарай
1
Михаил Голубничий
ВР
12
Игорь Пикалкин
ЦП
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
12
Игорь Пикалкин
ЦП
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
Остались в запасе
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Статистика матча Астана - Галатасарай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Стрембергсон
(Евле)
Помощники судьи:
Даниэль Густавссон (Швеция)
Йоаким Флинк (Швеция)
Дополнительные помощники:
Михаэль Лерьеус (Швеция)
Мохаммед аль-Хаким (Швеция)
Резервный судья:
Пер Брогевик (Швеция)
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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