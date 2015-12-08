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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Астана
Галатасарай - Астана: обзор матча 08 декабря 2015
Галатасарай
08.12.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
1 : 1
Завершен
Астана
64'
С. Инан
62'
П. Твумаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Астана
Желтая карточка
Б. Йылмаз
90'
88'
Замена
Г. Жуков
️️️️
С. Мужиков
Замена
У. Булут
️️️️
Я. Озтекин
88'
Замена
Х. Родригес
️️️️
О. Адин
82'
74'
Замена
Б. Джолчиев
️️️️
Ж. Кабананга
74'
Замена
Т. Нусербаев
️️️️
Ф. Кетевоама
ГОЛ! 1:1!
С. Инан
64'
62'
ГОЛ! 0:1!
П. Твумаси
Пас отдал
Д. Шомко
60'
Желтая карточка
П. Твумаси
49'
Желтая карточка
С. Мужиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
10
Фокси Кетевоама
ЛП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Галатасарай
1
Дженк Генен
ВР
77
Тарик Камдал
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Астана
1
Владимир Логиновский
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
22
Бауржан Джолчиев
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Муслера
29
Адин
2
Кайя
22
Балта
55
Сариоглу
27
Шеджу
7
Озтекин
8
Инан
10
Подольски
10
Снейдер
17
Йылмаз
4-4-2
1
Ерич
5
Аничич
33
Илич
44
Постников
77
Шомко
7
Мужиков
88
Каньяс
88
Максимович
10
Кетевоама
30
Кабананга
27
Твумаси
29
Адин
6
Родригес
6
Родригес
29
Адин
7
Озтекин
9
Булут
9
Булут
7
Озтекин
10
Кетевоама
17
Нусербаев
17
Нусербаев
10
Кетевоама
7
Мужиков
7
Жуков
7
Жуков
7
Мужиков
30
Кабананга
22
Джолчиев
22
Джолчиев
30
Кабананга
Остались в запасе
Галатасарай
Астана
1
Дженк Генен
ВР
77
Тарик Камдал
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
1
Владимир Логиновский
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
77
Тарик Камдал
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Галатасарай - Астана
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Теннис
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