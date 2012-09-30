Рибэйр Родригес - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Рибэйр
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Сиена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Рибэйр
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Сиена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сиена
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2013
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Сиена (Сиена)
|22.12.2012
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|16.12.2012
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|4:1
|Сиена (Сиена)
|09.12.2012
|52' -90'
|Сиена (Сиена)
|1:3
|Катания (Катания)
|62'
|02.12.2012
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|1:3
|Рома (Рим)
|25.11.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Сиена (Сиена)
|18.11.2012
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Пескара (Пескара)
|21.10.2012
|1' -15'
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сиена (Сиена)
|07.10.2012
|1' -90'
|Сиена (Сиена)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Сиена (Сиена)
|27.09.2012
|1' -90'
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|57'
|23.09.2012
|54' -90'
|Интер (Милан)
|0:2
|Сиена (Сиена)
|16.09.2012
|1' -90'
|Сиена (Сиена)
|2:2
|Удинезе (Удине)