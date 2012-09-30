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    Рибэйр Родригес - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Рибэйр
    Фамилия Родригес
    Команда Сиена
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 октября 1987 (35 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сиена 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2013 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Сиена (Сиена)
    22.12.2012 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:2 Наполи (Неаполь)
    16.12.2012 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 4:1 Сиена (Сиена)
    09.12.2012 52' -90' Сиена (Сиена) 1:3 Катания (Катания)
    62'
    02.12.2012 Был в запасе Сиена (Сиена) 1:3 Рома (Рим)
    25.11.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Сиена (Сиена)
    18.11.2012 Был в запасе Сиена (Сиена) 1:0 Пескара (Пескара)
    21.10.2012 1' -15' Аталанта (Бергамо) 2:1 Сиена (Сиена)
    07.10.2012 1' -90' Сиена (Сиена) 1:2 Ювентус (Турин)
    30.09.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Сиена (Сиена)
    27.09.2012 1' -90' Сиена (Сиена) 1:0 Болонья (Болонья)
    57'
    23.09.2012 54' -90' Интер (Милан) 0:2 Сиена (Сиена)
    16.09.2012 1' -90' Сиена (Сиена) 2:2 Удинезе (Удине)
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