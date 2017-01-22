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Хироши Кийотаке
Статистика
Хироши Кийотаке - статистика
Завершил карьеру
12 ноября 1989 (36), Оита
#10 | Полузащитник
172 см
Япония
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Суперкубок Испании 2016
Суперкубок УЕФА 2016
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Кубок Конфедераций 2013
Германия. Бундеслига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
4
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
3 : 4
22.01.2017
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
4 : 1
17.12.2016
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
0 : 3
11.12.2016
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
2 : 1
03.12.2016
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
2 : 1
26.11.2016
Валенсия
45' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Севилья
1 : 2
06.11.2016
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
3 : 1
24.09.2016
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
20.09.2016
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
1 : 1
17.09.2016
Севилья
1' - 90'
27'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
0 : 0
28.08.2016
Севилья
1' - 61'
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
6 : 4
20.08.2016
Эспаньол
1' - 90'
74'
22'
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