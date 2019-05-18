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Хави Гуэрра
Статистика
Хави Гуэрра - статистика
Завершил карьеру
15 марта 1983 (43), Велес-Малага
#24 | Нападающий
181 см
Испания
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 2
18.05.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Райо Вальекано
1 : 2
12.05.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
4 : 1
04.05.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
71'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
1 : 0
28.04.2019
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
5 : 0
25.04.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.04.2019
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
2 : 1
03.04.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
1 : 2
21.10.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Леганес
1 : 0
06.10.2018
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1 : 0
25.08.2018
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
1 : 4
19.08.2018
Севилья
68' - 90'
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