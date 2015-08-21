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    Артур Салихов - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Артур
    Отчество Рамилевич
    Фамилия Салихов
    Команда Носта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Носта 12 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.10.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 1:2 Носта (Новотроицк)
    40' 90'
    20.10.2015 64' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Носта (Новотроицк)
    14.10.2015 70' -90' Носта (Новотроицк) 0:0 Волга (Ульяновск)
    08.10.2015 72' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 Носта (Новотроицк)
    03.10.2015 1' -59' Носта (Новотроицк) 1:2 Химик (Дзержинск)
    29'
    27.09.2015 34' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:0 Носта (Новотроицк)
    09.09.2015 61' -90' Носта (Новотроицк) 0:1 Челябинск (Челябинск)
    02.09.2015 Был в запасе Носта (Новотроицк) 0:1 Сызрань-2003 (Сызрань)
    30.08.2015 Был в запасе Волга (Ульяновск) 1:1 Носта (Новотроицк)
    21.08.2015 Был в запасе Носта (Новотроицк) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    16.08.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:2 Носта (Новотроицк)
    10.08.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 1:6 Нефтехимик (Нижнекамск)
    57'
    03.08.2015 1' -38' Динамо (Киров) 1:1 Носта (Новотроицк)
    28.07.2015 1' -60' Носта (Новотроицк) 1:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    20.07.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:2 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    70'
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