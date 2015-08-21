Артур Салихов - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Артур
|Отчество
|Рамилевич
|Фамилия
|Салихов
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Имя
|Артур
|Отчество
|Рамилевич
|Фамилия
|Салихов
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Носта
|12
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:2
|Носта (Новотроицк)
|40' 90'
|20.10.2015
|64' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|14.10.2015
|70' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Ульяновск)
|08.10.2015
|72' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Носта (Новотроицк)
|03.10.2015
|1' -59'
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|29'
|27.09.2015
|34' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:0
|Носта (Новотроицк)
|09.09.2015
|61' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|02.09.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|30.08.2015
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|21.08.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|16.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|10.08.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:6
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|57'
|03.08.2015
|1' -38'
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|28.07.2015
|1' -60'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|20.07.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|70'