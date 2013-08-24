Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Савелий Толстопятов - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Савелий
    Отчество Иванович
    Фамилия Толстопятов
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 июня 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2014 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    24.04.2014 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 3:2 Амкар (мол) (Пермь)
    30.03.2014 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    30.11.2013 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    08.11.2013 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 2:0 Динамо (мол) (Москва)
    03.11.2013 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 2:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    19.10.2013 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.09.2013 46' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.08.2013 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 2:3 Академия Кубань (Краснодар)
    24.08.2013 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    17.08.2013 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 5:1 Томь (мол) (Томск)
    03.08.2013 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    27.07.2013 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    21.07.2013 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 3:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    15.07.2013 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Спартак М (мол) (Москва)
    • Читайте нас: 
    11