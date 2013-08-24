Савелий Толстопятов - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Савелий
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Толстопятов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Имя
|Савелий
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Толстопятов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|2
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2014
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|24.04.2014
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|30.03.2014
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|30.11.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|08.11.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|03.11.2013
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|19.10.2013
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|13.09.2013
|46' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.08.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|24.08.2013
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|17.08.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|03.08.2013
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|27.07.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|21.07.2013
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|15.07.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Спартак М (мол) (Москва)