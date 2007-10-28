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    Александр Смирнов - статистика

    Защитник
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Смирнов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июля 1980 (42 года)
    Рост 182
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2007 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:0 Таврия (Симферополь)
    28.10.2007 Был в запасе Днепр (Днепр) 1:0 Металлург (Запорожье)
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