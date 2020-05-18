Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хасан Али Калдырым - статистика

Завершил карьеру
9 декабря 1989 (36)
#33 | Защитник
183 см
Турция | Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсериспор
25
2
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 36 тур
Галатасарай
3 : 0
18.05.2025
Кайсериспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
3 : 1
12.05.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
1 : 1
03.05.2025
Кайсериспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Кайсериспор
1 : 0
27.04.2025
Ризеспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
3 : 1
08.03.2025
Истанбул Башакшехир
82' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
2 : 0
01.03.2025
Кайсериспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 25 тур
Кайсериспор
1 : 0
23.02.2025
Гезтепе
1' - 88'
Турция. Суперлига, 25 тур
Кайсериспор
1 : 0
23.02.2025
Гезтепе
1' - 88'
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
3 : 2
08.02.2025
Коньяспор
1' - 90'
52'
Турция. Суперлига, 22 тур
Кайсериспор
0 : 0
01.02.2025
Трабзонспор
1' - 90'
67'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Кайсериспор
0 : 1
11.01.2025
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Бодрум
1 : 1
05.01.2025
Кайсериспор
1' - 75'
Турция. Суперлига, 17 тур
Кайсериспор
1 : 5
22.12.2024
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
2 : 0
15.12.2024
Кайсериспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
08.12.2024
Аланьяспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
3 : 0
01.12.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
2 : 6
23.11.2024
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
1 : 2
08.11.2024
Кайсериспор
1' - 90'
55'
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
0 : 0
02.11.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Хатайспор
0 : 1
26.10.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Кайсериспор
2 : 2
19.10.2024
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
05.10.2024
Кайсериспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
1' - 65'
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
1' - 69'
54'
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
1' - 75'
12'
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
41' - 90'
69'
72'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 2
17.08.2024
Сивасспор
Был в запасе
Главные новости
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
3
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
2
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+