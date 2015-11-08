Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Бобылев - статистика

Завершил карьеру
30 мая 1992 (34)
#19 | Полузащитник
176 см | 71 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Псков
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Домодедово
2 : 1
08.11.2015
Псков
78' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Волга
0 : 3
01.11.2015
Псков
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
Псков
2 : 4
26.10.2015
Знамя Труда
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 1
21.10.2015
Псков
89' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 1
16.10.2015
Карелия
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Строгино
0 : 1
05.10.2015
Псков
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Псков
0 : 1
01.10.2015
ЦРФСО
1' - 69'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Коломна
0 : 3
27.09.2015
Псков
1' - 68'
23'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Псков
3 : 1
21.09.2015
Спартак К
75' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 1
15.09.2015
Псков
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Псков
1 : 1
08.09.2015
Сочи
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Химки
4 : 0
01.09.2015
Псков
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Псков
1 : 1
23.08.2015
Текстильщик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Псков
1 : 0
18.08.2015
Домодедово
1' - 30'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Псков
2 : 3
12.08.2015
Волга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Знамя Труда
0 : 2
04.08.2015
Псков
1' - 78'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Псков
3 : 1
28.07.2015
Олимп-Долгопрудный
1' - 88'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Москва
2 : 0
20.07.2015
Псков
1' - 68'
Главные новости
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
2
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
4
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
1
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+