Максим Бобылев - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Бобылев
|Команда
|Псков-747
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Бобылев
|Команда
|Псков-747
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Псков-747
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|78' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:1
|Псков-747 (Псков)
|01.11.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|26.10.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|2:4
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|21.10.2015
|89' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Псков-747 (Псков)
|16.10.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|Карелия (Петрозаводск)
|05.10.2015
|Был в запасе
|Строгино (Москва)
|0:1
|Псков-747 (Псков)
|01.10.2015
|1' -69'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|27.09.2015
|1' -68'
|Коломна (Коломна)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|23'
|21.09.2015
|75' -90'
|Псков-747 (Псков)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|15.09.2015
|90' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Псков-747 (Псков)
|08.09.2015
|1' -46'
|Псков-747 (Псков)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|01.09.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|4:0
|Псков-747 (Псков)
|23.08.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|18.08.2015
|1' -30'
|Псков-747 (Псков)
|1:0
|Домодедово (Москва)
|12.08.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|2:3
|Волга (Тверь)
|04.08.2015
|1' -78'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Псков-747 (Псков)
|28.07.2015
|1' -88'
|Псков-747 (Псков)
|3:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|20.07.2015
|1' -68'
|Москва (Москва)
|2:0
|Псков-747 (Псков)