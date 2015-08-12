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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Псков - Волга
Псков - Волга: обзор матча 12 августа 2015
Псков
12.08.2015, среда, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
2 : 3
Завершен
Волга
30'
А. Почипов
83'
А. Шишаев
42'
Н. Сергеев (П)
80'
А. Соловьёв
90+1'
Г. Мамулашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Псков - Волга
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Г. Мамулашвили
90'
Замена
А. Саргсян
️️️️
А. Ахметгалимов
ГОЛ! 2:2!
А. Шишаев
83'
81'
Замена
А. Назарько
️️️️
А. Рощин
80'
ГОЛ! 1:2!
А. Соловьёв
Замена
В. Сакадеев
️️️️
С. Бухаров
64'
Желтая карточка
С. Бухаров
59'
46'
Замена
М. Мартынов
️️️️
Д. Лобанов
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Сергеев
39'
Замена
Г. Мамулашвили
️️️️
М. Киселев
ГОЛ! 1:0!
А. Почипов
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Псков
21
Денис Трункин
ВР
29
Сергей Бухаров
ЦЗ
5
Антон Ременчик
ЦЗ
3
Андрей Крупенин
ЦЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
15
Кирилл Турчин
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
19
Максим Бобылев
ЦП
47
Андрей Почипов
ЦП
14
Дмитрий Прошин
ЦП
17
Антон Шишаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Васильев
Волга
37
Дмитрий Романенко
ВР
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
8
Артур Ахметгалимов
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
40
Максим Киселев
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
23
Сергей Алборов
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
69
Артём Рощин
ЦФ
Псков
32
Антон Смыслов
ВР
33
Владислав Волков
ЦЗ
28
Константин Назимов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЦЗ
22
Максим Булимов
ЦП
8
Владислав Орлов
ЦП
60
Владислав Сакадеев
ЦФ
Волга
22
Петр Устинов
ВР
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
11
Александр Назарько
ЦП
4
Асатур Саргсян
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
10
Гига Мамулашвили
ЦФ
3-3-3-1
21
Трункин
3
Крупенин
6
Курбанов
15
Турчин
5
Ременчик
38
Алейников
29
Бухаров
19
Бобылев
47
Почипов
14
Прошин
17
Шишаев
2-5-2-1
37
Романенко
21
Лобанов
5
Сергеев
8
Ахметгалимов
40
Киселев
18
Коровушкин
23
Алборов
77
Настусенко
10
Урхов
11
Соловьёв
69
Рощин
29
Бухаров
60
Сакадеев
60
Сакадеев
29
Бухаров
40
Киселев
10
Мамулашвили
10
Мамулашвили
40
Киселев
69
Рощин
11
Назарько
11
Назарько
69
Рощин
21
Лобанов
2
Мартынов
2
Мартынов
21
Лобанов
8
Ахметгалимов
4
Саргсян
4
Саргсян
8
Ахметгалимов
Остались в запасе
Псков
Волга
33
Владислав Волков
ЦЗ
28
Константин Назимов
ЦЗ
22
Максим Булимов
ЦП
8
Владислав Орлов
ЦП
17
Александр Зуев
ЦЗ
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
6
Максим Михеев
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
22
Петр Устинов
ВР
Остались в запасе
33
Владислав Волков
ЦЗ
28
Константин Назимов
ЦЗ
22
Максим Булимов
ЦП
8
Владислав Орлов
ЦП
17
Александр Зуев
ЦЗ
32
Антон Смыслов
ВР
Остались в запасе
6
Максим Михеев
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
22
Петр Устинов
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
Статистика матча Псков - Волга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Пётр Мирошниченко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
747
Новости команд
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Псков
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Экс-защитник «Арсенала» Ершов уличен в применении допинга. Игрок признал свою вину
2018.10.02 16:16
3
В «Сочи» перешел 20-летний полузащитник «Твери» с канадским гражданством
2022.07.10 19:41
1
Генерального директора тверской «Волги» отстранили от футбола за подделку документов
2016.11.09 21:14
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