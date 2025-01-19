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Хавьер Манкильо
Статистика
Хавьер Манкильо - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1994 (32)
#22 | Защитник
175 см | 70 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
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Сельта
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1 : 2
19.01.2025
Атлетик
70' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
2 : 1
10.01.2025
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
3 : 1
30.11.2024
Сельта
80' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2 : 2
23.11.2024
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
2 : 2
10.11.2024
Сельта
46' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
1 : 0
04.11.2024
Хетафе
1' - 46'
Испания. Примера, 11 тур
Леганес
3 : 0
27.10.2024
Сельта
1' - 80'
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
1 : 2
19.10.2024
Реал
1' - 72'
Испания. Примера, 9 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
05.10.2024
Сельта
1' - 61'
42'
Испания. Примера, 8 тур
Сельта
1 : 1
29.09.2024
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0 : 1
26.09.2024
Атлетико
1' - 70'
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
3 : 2
01.09.2024
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
4 : 3
26.08.2024
Сельта
1' - 70'
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
3 : 1
23.08.2024
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2 : 1
16.08.2024
Алавес
1' - 90'
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