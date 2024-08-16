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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Алавес
Сельта - Алавес: обзор матча 16 августа 2024
Сельта
16.08.2024, пятница, 20:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
66'
В. Сведберг
84'
Я. Аспас
17'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Алавес
90'
+5
Желтая карточка
А. Абкар
ГОЛ! 2:1!
Я. Аспас
Пас отдал
В. Сведберг
84'
80'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Кике
80'
Замена
К. Бенавидес
️️️️
А. Гевара
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Дувикас
78'
68'
Замена
Стоичков
️️️️
Х. Гуриди
68'
Замена
Л. Риоха
️️️️
Т. Конечны
ГОЛ! 1:1!
В. Сведберг
Пас отдал
У. Альварес
66'
Замена
И. Мориба
️️️️
Ф. Бельтран
65'
58'
Замена
У. Новоа
️️️️
Л. Ромеро
Замена
В. Сведберг
️️️️
К. Старфельт
46'
Замена
Жаилсон
️️️️
Ж. Бамба
46'
45'
+2
Желтая карточка
Т. Конечны
17'
ГОЛ! 0:1!
Кике
Пас отдал
А. Бланко
Желтая карточка
Я. Аспас
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
6
Андер Гевара
(К)
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
20
Альфон Гонсалес
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
3
Энеко Ортис
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
37
Julen Lartitegi
ЦФ
4-2-2-2
25
Вильяр
23
Ристич
15
Старфельт
23
Домингес
22
Манкильо
23
Альварес
8
Бельтран
19
Бамба
23
Родригес
10
Аспас
9
Дувикас
3-4-2-1
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
24
Диарра
8
Бланко
18
Гуриди
17
Конечны
6
Гевара
7
Висенте
15
Ромеро
19
Кике
8
Бельтран
6
Мориба
6
Мориба
8
Бельтран
15
Старфельт
19
Сведберг
19
Сведберг
15
Старфельт
19
Бамба
16
Жаилсон
16
Жаилсон
19
Бамба
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
6
Гевара
23
Бенавидес
23
Бенавидес
6
Гевара
17
Конечны
11
Риоха
11
Риоха
17
Конечны
15
Ромеро
12
Новоа
12
Новоа
15
Ромеро
18
Гуриди
19
Стоичков
19
Стоичков
18
Гуриди
19
Кике
12
Вильялибре
12
Вильялибре
19
Кике
Остались в запасе
Сельта
Алавес
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
20
Альфон Гонсалес
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
3
Энеко Ортис
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
37
Julen Lartitegi
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
20
Альфон Гонсалес
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
3
Энеко Ортис
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
37
Julen Lartitegi
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Сельта - Алавес
1
2
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
23
Офсайды
4
3
Количество передач
537
299
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.83
1.63
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
- : -
04.12.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Балаидос
Посещаемость:
22477 из 31800 зрителей (70%)
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