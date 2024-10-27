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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Сельта
Леганес - Сельта: обзор матча 27 октября 2024
Леганес
27.10.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 0
Завершен
Сельта
59'
Д. Гарсия
78'
Д. Брашанац
82'
С. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Сельта
84'
Желтая карточка
О. Мингеса
ГОЛ! 3:0!
С. Гонсалес
Пас отдал
Х. Крус
82'
80'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Х. Манкильо
80'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
У. Сотело
ГОЛ! 2:0!
Д. Брашанац
Пас отдал
М. де ла Фуэнте
78'
Желтая карточка
И. Нею
75'
Желтая карточка
Р. Тапиа
71'
Замена
Х. Крус
️️️️
Д. Раба
69'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Д. Гарсия
65'
63'
Замена
В. Сведберг
️️️️
Б. Иглесиас
63'
Замена
Д. Родригес
️️️️
И. Мориба
62'
Желтая карточка
К. Старфельт
62'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Ж. Бамба
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарсия
Пас отдал
Д. Раба
59'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
С. Аллер
54'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
С. Сиссе
54'
Замена
С. Гонсалес
️️️️
Х. Саэнс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
(К)
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
91
Иван Нею
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
19
Хуан Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
11
Пабло Дуран
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-2-1-3
13
Дмитрович
15
Франкеса
23
Саэнс
22
Настасич
2
Альтимира
13
Тапиа
91
Нею
8
Сиссе
9
Гарсия
19
Раба
22
Аллер
4-3-1-2
13
Гуаита
22
Манкильо
15
Старфельт
30
Мингеса
3
Алонсо
6
Мориба
5
Сотело
23
Альварес
19
Бамба
10
Аспас
7
Иглесиас
23
Саэнс
55
Гонсалес
55
Гонсалес
23
Саэнс
8
Сиссе
5
Брашанац
5
Брашанац
8
Сиссе
19
Раба
19
Крус
19
Крус
19
Раба
9
Гарсия
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
9
Гарсия
22
Аллер
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
22
Аллер
22
Манкильо
20
Родригес
20
Родригес
22
Манкильо
7
Иглесиас
19
Сведберг
19
Сведберг
7
Иглесиас
6
Мориба
23
Родригес
23
Родригес
6
Мориба
5
Сотело
20
Гонсалес
20
Гонсалес
5
Сотело
19
Бамба
9
Дувикас
9
Дувикас
19
Бамба
Остались в запасе
Леганес
Сельта
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Леганес - Сельта
2
2
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
17
Офсайды
2
2
Количество передач
362
588
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.89
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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