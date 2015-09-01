Радик Сабанов - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Радик
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Сабанов
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Имя
|Радик
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Сабанов
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.11.2015
|67' -84'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|18.10.2015
|90' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:5
|МИТОС (Новочеркасск)
|11.10.2015
|90' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|28.09.2015
|1' -46'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|21.09.2015
|1' -87'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Астрахань (Астрахань)
|25.08.2015
|Был в запасе
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|28.07.2015
|89' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|2:5
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)