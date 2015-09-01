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    Радик Сабанов - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Радик
    Отчество Эдуардович
    Фамилия Сабанов
    Команда Машук-КМВ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 182
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Машук-КМВ 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе СКА (Ростов-на-Дону) 1:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    01.11.2015 67' -84' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Ангушт (Назрань)
    25.10.2015 Был в запасе Динамо (Ставрополь) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    18.10.2015 90' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 0:5 МИТОС (Новочеркасск)
    11.10.2015 90' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    28.09.2015 1' -46' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Алания (Владикавказ)
    21.09.2015 1' -87' Терек-2 (Грозный) 0:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    14.09.2015 Был в запасе Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Афипс (Афипский)
    07.09.2015 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 2:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    01.09.2015 Был в запасе Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 Астрахань (Астрахань)
    25.08.2015 Был в запасе Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 1:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    12.08.2015 Был в запасе Ангушт (Назрань) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    28.07.2015 89' -90' МИТОС (Новочеркасск) 2:5 Машук-КМВ (Пятигорск)
    20.07.2015 Был в запасе Машук-КМВ (Пятигорск) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
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