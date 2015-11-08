Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радик Сабанов - статистика

Завершил карьеру
11 февраля 1995 (31)
#14 | Нападающий
182 см | 73 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Машук-КМВ
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
СКА-Ростов
1 : 1
08.11.2015
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Машук-КМВ
0 : 1
01.11.2015
Ангушт
67' - 84'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
25.10.2015
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Машук-КМВ
0 : 5
18.10.2015
МИТОС
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
Черноморец
2 : 0
11.10.2015
Машук-КМВ
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
Машук-КМВ
1 : 1
28.09.2015
Алания
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Терек-2
0 : 0
21.09.2015
Машук-КМВ
1' - 87'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
Машук-КМВ
0 : 1
14.09.2015
Афипс
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
Краснодар-2
2 : 1
07.09.2015
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
Машук-КМВ
1 : 0
01.09.2015
Астрахань
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 0
25.08.2015
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Ангушт
0 : 1
12.08.2015
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
МИТОС
2 : 5
28.07.2015
Машук-КМВ
89' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
Машук-КМВ
0 : 2
20.07.2015
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Главные новости
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
3
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
1
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+