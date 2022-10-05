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    Евгений Стешин - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Александрович
    Фамилия Стешин
    Команда Шинник
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 194
    Вес 78
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0
    (4:5)п    		 Кубань (Краснодар)
    05.10.2022 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2
    (4:5)п    		 Шинник (Ярославль)
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