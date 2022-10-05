Евгений Стешин - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Стешин
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|194
|Вес
|78
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Стешин
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|194
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)
|05.10.2022
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
(4:5)п
|Шинник (Ярославль)