Тиаго Терроссо - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Терроссо
|Команда
|Витория Сетубал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1988 (35 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Терроссо
|Команда
|Витория Сетубал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1988 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|5
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2012
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Черноморец (Одесса)
|23.11.2012
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|17.11.2012
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|11.11.2012
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|04.11.2012
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|3:0
|Металлург (Донецк)
|26.10.2012
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|21.10.2012
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|06.10.2012
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|11.08.2012
|1' -75'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|72'
|05.08.2012
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|50'
|28.07.2012
|1' -81'
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|Волынь (Луцк)
|75'
|20.07.2012
|58' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|14.07.2012
|82' -90'
|Черноморец (Одесса)
|3:2
|Говерла (Ужгород)