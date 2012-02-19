Энрико Дзампа - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Энрико
|Фамилия
|Дзампа
|Команда
|Анкона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фраскати
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Энрико
|Фамилия
|Дзампа
|Команда
|Анкона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фраскати
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|90' -90'
|Лацио (Рим)
|3:1
|Интер (Милан)
|06.05.2012
|20' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Лацио (Рим)
|02.05.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Сиена (Сиена)
|29.04.2012
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Лацио (Рим)
|22.04.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|18.03.2012
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|1:0
|Лацио (Рим)
|11.03.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:3
|Болонья (Болонья)
|04.03.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:2
|Лацио (Рим)
|26.02.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|19.02.2012
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|5:1
|Лацио (Рим)
|09.02.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:2
|Чезена (Чезена)
|15.01.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)