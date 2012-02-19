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    Энрико Дзампа - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Энрико
    Фамилия Дзампа
    Команда Анкона
    Состав Основной
    Родной город Фраскати
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 марта 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 90' -90' Лацио (Рим) 3:1 Интер (Милан)
    06.05.2012 20' -90' Аталанта (Бергамо) 0:2 Лацио (Рим)
    02.05.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Сиена (Сиена)
    29.04.2012 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Лацио (Рим)
    22.04.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Лечче (Лечче)
    18.03.2012 Был в запасе Катания (Катания) 1:0 Лацио (Рим)
    11.03.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 1:3 Болонья (Болонья)
    04.03.2012 Был в запасе Рома (Рим) 1:2 Лацио (Рим)
    26.02.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    19.02.2012 Был в запасе Палермо (Палермо) 5:1 Лацио (Рим)
    09.02.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 3:2 Чезена (Чезена)
    15.01.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Аталанта (Бергамо)
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