|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|16
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|75'
|01.12.2012
|1' -81'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.11.2012
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18.11.2012
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|10.11.2012
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|02.11.2012
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:5
|Спартак М (мол) (Москва)
|27.10.2012
|1' -46'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|41'
|21.10.2012
|90' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|30.09.2012
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|21.09.2012
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|16.09.2012
|90' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|01.09.2012
|1' -68'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:4
|Анжи (мол) (Махачкала)
|25.08.2012
|65' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|79'
|11.08.2012
|78' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.08.2012
|72' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Академия Кубань (Краснодар)