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    Павел Семиняка - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Павел
    Фамилия Семиняка
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 мая 1994 (28 лет)
    Рост 182
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 16 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    75'
    01.12.2012 1' -81' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    24.11.2012 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    18.11.2012 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:3 Локомотив (мол) (Москва)
    10.11.2012 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    02.11.2012 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:5 Спартак М (мол) (Москва)
    27.10.2012 1' -46' Динамо (мол) (Москва) 5:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    41'
    21.10.2012 90' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1
    30.09.2012 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    21.09.2012 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    16.09.2012 90' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    01.09.2012 1' -68' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:4 Анжи (мол) (Махачкала)
    25.08.2012 65' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    79'
    11.08.2012 78' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    04.08.2012 72' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:3 Академия Кубань (Краснодар)
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