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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Кубань (мол)
Кр. Советов (мол) - Кубань (мол): обзор матча 04 августа 2012
Кр. Советов (мол)
04.08.2012, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
1 : 3
Завершен
Кубань (мол)
53'
С. Сипатов
25'
А. Секрет
49'
А. Секрет
82'
А. Геворкян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Кубань (мол)
88'
Замена
Л. Коноплев
️️️️
М. Малыш
86'
Замена
К. Халваши
️️️️
А. Секрет
82'
ГОЛ! 1:3!
А. Геворкян
80'
Замена
И. Бойков
️️️️
С. Химов
79'
Желтая карточка
С. Химов
Замена
Т. Аитов
️️️️
А. Лобов
79'
Замена
П. Семиняка
️️️️
Д. Салов
72'
69'
Желтая карточка
Ж. Соблиров
66'
Желтая карточка
А. Геворкян
62'
Желтая карточка
В. Щучкин
Замена
М. Палиенко
️️️️
М. Убайдулаев
59'
Желтая карточка
В. Быков
55'
ГОЛ! 1:2!
С. Сипатов
53'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Секрет
46'
Замена
В. Чувилов
️️️️
Е. Касьянов
Замена
С. Сипатов
️️️️
Р. Григорян
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Секрет
Пас отдал
Е. Касьянов
Замена
А. Лобов
️️️️
А. Васечкин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
57
Андрей Веселов
ЦЗ
22
Владислав Быков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
33
Александр Клягин
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
59
Дмитрий Салов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
88
Алексей Васечкин
ЦФ
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
17
Максим Малыш
АП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
61
Артем Геворкян
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Кр. Советов (мол)
94
Андрей Ларионов
ВР
46
Тагир Аитов
ЦЗ
87
Алексей Быковцов
ЦЗ
59
Артем Лобов
ЦП
34
Павел Семиняка
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Кубань (мол)
66
Максим Швагирев
ВР
8
Виктор Чувилов
ОП
7
Левон Коноплев
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
99
Игорь Бойков
ЦФ
3-5-1-1
1
Вавилин
57
Веселов
22
Быков
47
Божин
43
Роганов
59
Салов
84
Воробьев
28
Григорян
99
Убайдулаев
33
Клягин
88
Васечкин
3-2-1-3
1
Байчора
55
Соблиров
79
Химов
50
Кокоскерия
75
Дрампов
70
Щучкин
17
Малыш
19
Секрет
61
Геворкян
91
Касьянов
88
Васечкин
59
Лобов
59
Лобов
88
Васечкин
59
Салов
34
Семиняка
34
Семиняка
59
Салов
28
Григорян
17
Сипатов
17
Сипатов
28
Григорян
Лобов
46
Аитов
46
Аитов
Лобов
99
Убайдулаев
99
Палиенко
99
Палиенко
99
Убайдулаев
17
Малыш
7
Коноплев
7
Коноплев
17
Малыш
19
Секрет
5
Халваши
5
Халваши
19
Секрет
91
Касьянов
8
Чувилов
8
Чувилов
91
Касьянов
79
Химов
99
Бойков
99
Бойков
79
Химов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Кубань (мол)
87
Алексей Быковцов
ЦЗ
94
Андрей Ларионов
ВР
66
Максим Швагирев
ВР
Остались в запасе
87
Алексей Быковцов
ЦЗ
94
Андрей Ларионов
ВР
Остались в запасе
66
Максим Швагирев
ВР
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Кубань (мол)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСК ВВС
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