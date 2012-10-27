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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
Динамо (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 27 октября 2012
Динамо (мол)
27.10.2012, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
5 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
21'
А. Панюков
30'
А. Панюков
50'
А. Панюков
56'
А. Ильин
62'
А. Гатагов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
Желтая карточка
С. Бравин
80'
Замена
А. Веселов
️️️️
О. Роганов
Желтая карточка
Н. Сергеев
79'
Желтая карточка
Д. Отставнов
78'
78'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Федоров
Замена
Н. Сергеев
️️️️
Р. Еремеев
76'
66'
Замена
Ф. Алексенко
️️️️
М. Палиенко
Пенальти не реализован!
Р. Еремеев
65'
64'
Желтая карточка
А. Федоров
ГОЛ! 5:0!
А. Гатагов
62'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
Д. Живоглядов
60'
Замена
М. Жабкин
️️️️
А. Ильин
60'
Замена
Г. Морозов
️️️️
А. Панюков
60'
58'
Замена
Д. Дюжков
️️️️
А. Васечкин
ГОЛ! 4:0!
А. Ильин
56'
52'
Желтая карточка
С. Божин
ГОЛ! 3:0!
А. Панюков
50'
49'
Желтая карточка
М. Убайдулаев
46'
Замена
В. Быков
️️️️
П. Семиняка
Замена
Е. Фролов
️️️️
Е. Генералов
46'
41'
Желтая карточка
П. Семиняка
ГОЛ! 2:0!
А. Панюков
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Панюков
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Роман Еремеев
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
38
Станислав Бравин
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
43
Олег Роганов
ЦП
33
Александр Клягин
ЦП
34
Павел Семиняка
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Максим Палиенко
АП
88
Алексей Васечкин
ЦФ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
57
Андрей Веселов
ЦЗ
22
Владислав Быков
ЦЗ
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
46
Тагир Аитов
ЦЗ
97
Федор Алексенко
ЦП
70
Денис Дюжков
ЦФ
3-5-2
54
Генералов
23
Шильденфельд
44
Рыков
27
Живоглядов
9
Соловьев
13
Еремеев
17
Комисов
35
Ильин
9
Гатагов
31
Соломатин
11
Панюков
2-4-2-2
31
Федоров
38
Бравин
47
Божин
33
Клягин
34
Семиняка
99
Убайдулаев
43
Роганов
18
Кертанов
99
Палиенко
17
Сипатов
88
Васечкин
11
Панюков
18
Морозов
18
Морозов
11
Панюков
13
Еремеев
5
Сергеев
5
Сергеев
13
Еремеев
35
Ильин
99
Жабкин
99
Жабкин
35
Ильин
54
Генералов
39
Фролов
39
Фролов
54
Генералов
27
Живоглядов
26
Отставнов
26
Отставнов
27
Живоглядов
43
Роганов
57
Веселов
57
Веселов
43
Роганов
99
Палиенко
97
Алексенко
97
Алексенко
99
Палиенко
34
Семиняка
22
Быков
22
Быков
34
Семиняка
88
Васечкин
70
Дюжков
70
Дюжков
88
Васечкин
31
Федоров
1
Козлов
1
Козлов
31
Федоров
Остались в запасе
Динамо (мол)
Кр. Советов (мол)
17
Игорь Горбунов
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
46
Тагир Аитов
ЦЗ
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
46
Тагир Аитов
ЦЗ
Статистика матча Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
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