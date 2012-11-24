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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
Кубань (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 24 ноября 2012
Кубань (мол)
24.11.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
4 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
18'
М. Малыш
47'
А. Афолаби
63'
Н. Жиляев
84'
А. Афолаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
А. Аксёнов
90'
Замена
М. Швагирев
️️️️
Э. Байчора
87'
ГОЛ! 4:0!
А. Афолаби
84'
Замена
А. Аксёнов
️️️️
М. Малыш
79'
78'
Замена
Д. Дюжков
️️️️
Т. Аитов
Замена
Р. Кокоскерия
️️️️
Ж. Соблиров
74'
70'
Замена
Р. Кафитулин
️️️️
В. Быков
ГОЛ! 3:0!
Н. Жиляев
Пас отдал
М. Малыш
63'
Замена
С. Дрампов
️️️️
К. Халваши
61'
50'
Замена
А. Лобов
️️️️
Ф. Алексенко
ГОЛ! 2:0!
А. Афолаби
47'
Замена
Н. Жиляев
️️️️
Л. Коноплев
46'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
Р. Бугаев
46'
Замена
А. Афолаби
️️️️
А. Прудников
46'
32'
Замена
Т. Аитов
️️️️
А. Васечкин
ГОЛ! 1:0!
М. Малыш
Пас отдал
А. Прудников
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
5
Каха Халваши
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
17
Максим Малыш
АП
61
Артем Геворкян
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
22
Владислав Быков
ЦЗ
87
Алексей Быковцов
ЦЗ
33
Александр Клягин
ЦП
97
Федор Алексенко
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
34
Павел Семиняка
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Максим Палиенко
АП
88
Алексей Васечкин
ЦФ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Кубань (мол)
66
Максим Швагирев
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
88
Александр Аксёнов
ЦП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Кр. Советов (мол)
94
Андрей Ларионов
ВР
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
46
Тагир Аитов
ЦЗ
59
Артем Лобов
ЦП
70
Денис Дюжков
ЦФ
4-3-1-2
1
Байчора
8
Бугаев
15
Князев
79
Химов
55
Соблиров
5
Халваши
7
Коноплев
23
Соснин
17
Малыш
89
Прудников
61
Геворкян
2-4-2-2
31
Федоров
22
Быков
87
Быковцов
97
Алексенко
43
Роганов
34
Семиняка
33
Клягин
18
Кертанов
99
Палиенко
17
Сипатов
88
Васечкин
17
Малыш
88
Аксёнов
88
Аксёнов
17
Малыш
55
Соблиров
50
Кокоскерия
50
Кокоскерия
55
Соблиров
5
Халваши
75
Дрампов
75
Дрампов
5
Халваши
8
Бугаев
44
Журавлев
44
Журавлев
8
Бугаев
1
Байчора
66
Швагирев
66
Швагирев
1
Байчора
7
Коноплев
9
Жиляев
9
Жиляев
7
Коноплев
89
Прудников
14
Афолаби
14
Афолаби
89
Прудников
22
Быков
37
Кафитулин
37
Кафитулин
22
Быков
97
Алексенко
59
Лобов
59
Лобов
97
Алексенко
Аитов
70
Дюжков
70
Дюжков
Аитов
88
Васечкин
46
Аитов
46
Аитов
88
Васечкин
Остались в запасе
Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
94
Андрей Ларионов
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
94
Андрей Ларионов
ВР
Статистика матча Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Труд
Новости команд
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Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
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8
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1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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2016.05.15 15:09
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2016.04.27 18:52
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2016.04.16 15:54
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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