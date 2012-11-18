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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 18 ноября 2012
Кр. Советов (мол)
18.11.2012, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
0 : 3
Завершен
Локомотив (мол)
19'
К. Муллин
39'
А. Миранчук
73'
С. Цвейба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
90'
Желтая карточка
А. Курзенев
Желтая карточка
С. Бравин
90'
90'
Замена
Я. Линда
️️️️
А. Серасхов
90'
Замена
Д. Барышников
️️️️
А. Ярковой
85'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
Д. Чалов
Замена
Д. Дюжков
️️️️
К. Кертанов
75'
74'
Замена
А. Курзенев
️️️️
К. Муллин
73'
ГОЛ! 0:3!
С. Цвейба
66'
Желтая карточка
Н. Саламатов
66'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Ломакин
Замена
О. Короман
️️️️
Ф. Алексенко
62'
Желтая карточка
К. Кертанов
45'
Желтая карточка
М. Палиенко
41'
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Миранчук
Замена
С. Сипатов
️️️️
М. Убайдулаев
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Муллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
57
Андрей Веселов
ЦЗ
38
Станислав Бравин
ЦЗ
34
Павел Семиняка
ЦП
33
Александр Клягин
ЦП
97
Федор Алексенко
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Максим Палиенко
АП
88
Алексей Васечкин
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
24
Панайот Хартияди
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
21
Антон Миранчук
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Кр. Советов (мол)
94
Андрей Ларионов
ВР
22
Владислав Быков
ЦЗ
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
59
Артем Лобов
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
70
Денис Дюжков
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
96
Янис Линда
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
2-5-2-1
31
Федоров
57
Веселов
38
Бравин
33
Клягин
97
Алексенко
99
Убайдулаев
43
Роганов
34
Семиняка
99
Палиенко
18
Кертанов
88
Васечкин
3-4-2-1
1
Фильцов
2
Серасхов
89
Ярковой
4
Чалов
10
Саламатов
90
Ломакин
14
Цвейба
24
Хартияди
7
Дубчак
21
Миранчук
9
Муллин
99
Убайдулаев
17
Сипатов
17
Сипатов
99
Убайдулаев
18
Кертанов
70
Дюжков
70
Дюжков
18
Кертанов
97
Алексенко
33
Короман
33
Короман
97
Алексенко
89
Ярковой
99
Барышников
99
Барышников
89
Ярковой
4
Чалов
26
Мустафин
26
Мустафин
4
Чалов
2
Серасхов
96
Линда
96
Линда
2
Серасхов
90
Ломакин
59
Миранчук
59
Миранчук
90
Ломакин
9
Муллин
91
Курзенев
91
Курзенев
9
Муллин
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Локомотив (мол)
22
Владислав Быков
ЦЗ
59
Артем Лобов
ЦП
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
94
Андрей Ларионов
ВР
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Остались в запасе
22
Владислав Быков
ЦЗ
59
Артем Лобов
ЦП
37
Рамиль Кафитулин
ЦЗ
94
Андрей Ларионов
ВР
Остались в запасе
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Рыбаков
(Ульяновск)
Стадион:
Металлург
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